الاتحاد يعلن ضم حامد الجابري ومروان داوود

الإثنين، 02 سبتمبر 2024 - 22:15

كتب : هاني العوضي

مروان داوود

أعلن الاتحاد السكندري تعاقده مع حامد الجابري لاعب حرس الحدود السابق.

ووقع اللاعب على عقود انضمامه للفريق لمدة 4 سنوات.

ويلعب الجابري في مركز وسط الملعب وأسهم في صعود حرس الحدود للدوري الممتاز في الموسم الماضي.

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كما أعلن الاتحاد السكندري التعاقد مع مروان داوود لاعب إنبي لمدة موسمين على سبيل الإعارة.

تعاقد مروان داوود مع الاتحاد لمدة موسمين كإعارة يخالف لوائح الاتحاد المصري للموسم الجديد التي لا تسمح بإعارة النادي لاعبه لأكثر من موسم.

وعلم FilGoal.com أن الاتحاد السكندري قد ضم اللاعب لمدة موسم واحد فقط مع الاتفاق مع إنبي على توقيع عقد جديد لمدة موسم إضافي.

وانضم مروان داوود لإنبي في 2021 قادما من نادي الشمس.

وخلال مسيرته مع إنبي شارك مروان في 49 مباراة وتمكن من تسجيل هدف وصناعة ثلاثة أهداف.

وسبق لصاحب الـ 21 عاما المشاركة في مباراتين مع منتخب مصر الأول كانتا تحت قيادة كارلوس كيروش بكأس العرب بعام 2021.

حامد الجابري مروان داوود الاتحاد السكندري
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