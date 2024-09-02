يوسف ديكيتش يطلب تسجيل رميته الشهيرة في أولمبياد باريس كعلامة تجارية
الإثنين، 02 سبتمبر 2024 - 21:38
كتب : FilGoal
تقدم الرامي التركي يوسف ديكيتش بطلب تسجيل حركته الشهيرة في أولمبياد باريس 2024 كعلامة تجارية.
ديكيتش كان قد حصل على الميدالية الفضية في أولمبياد باريس 2024 في منافسات الرماية مسدس ضغط الهواء مسافة 10 متر.
ولفت ديكيتش الأنظار بسبب رميته التي نفذها دون ارتداء نظارة مخصصة مع وضع يده الأخرى في جيبه.
وقدم ديكيتش طلب تسجيل حركته كعلامة تجارية بعد أن تقدم بعض الناس الآخرين بنفس الطلب قبله وذلك ليحفظ حقه.
وقام العديد من الرياضيين بتقليد ديكيتش فيما بعض أثناء احتفالاتهم وكان آخرهم نيكولاس جاكسون وكان ديكيتش قد أشار إلى أن وضع يده في جيبه يعطيع التوازن أثناء الرمي ولذلك ينفذها بشكل دائم.
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