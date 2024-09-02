ماركا: تشواميني يغادر معسكر منتخب فرنسا بسبب الإصابة

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية عن تعرض أوريلين تشواميني لاعب ريال مدريد ومنتخب فرنسا للإصابة.

أوريليان تشواميني النادي : ريال مدريد فرنسا

وفقا لماركا فإن تشواميني قد غادر معسكر منتخب فرنسا بسبب شعوره بعدم راحة في مشط القدم اليسرى لذلك قرر الأطباء ذهابه إلى مدريد ليخضع للعلاج المناسب.

إصابة تشواميني جاءت بنفس مكان الإصابة التي تعرض لها في نهاية الموسم الماضي وغاب بسببها عن نهائي دوري أبطال أوروبا.

فيرلان ميندي زميل تشواميني أيضا كان قد خرج من قائمة فرنسا لتعرضه لإصابة هو الآخر.

وبذلك ينضم الثنائي لإصابات ريال مدريد بجانب جود بيلينجهام ودافيد ألابا وإدواردو كامافينجا وداني سيبايوس وخيسوس فاييخو.

ويملك حاليا ريال مدريد ثلاثة لاعبين في وسط الملعب فقط بسبب إصابة باقي العناصر وهم لوكا مودريتش وفيديريكو فالفيردي وأردا جولر.

وكان ريال مدريد قد فاز أمس الأحد على ريال بيتيس بهدفين دون مقابل.

وستكون أول مباراة لريال مدريد عقب فترة التوقف الدولي ضد ريال سوسيداد بالجولة الخامسة من دوري الدوري الإسباني.