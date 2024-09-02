خبر في الجول - مستمر في منصبه.. عودة عبد الواحد السيد لمعسكر برج العرب

الإثنين، 02 سبتمبر 2024 - 20:29

كتب : FilGoal

المقاولون - الزمالك - جوزيه جوميز - عبد الواحد السيد

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك استمرار عبد الواحد السيد في منصبه كمدير للكرة بالجهاز الفني.

ويأتي ذلك بعد حل أزمته والتي حدثت مساء السبت.

ونشبت مشادة بين عبد الواحد السيد وأحمد سليمان عضو مجلس الإدارة مما تسبب في تجميد مدير الكرة.

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وعلم FilGoal.com أنه قد تم حل الأزمة بين الطرفين.

وقرر مجلس الإدارة استمرار عبد الواحد السيد في منصبه وعودته إلى معسكر برج العرب.

وكان الثنائي طارق السيد ومحمد أبو العلا أبرز اسم مرشح لخلافة عبد الواحد السيد.

وحسم الزمالك ملف قائمته الإفريقية بقيد كل اللاعبين المتاحين باستثناء 5 فقط.

بينما شهدت القائمة غياب كل من مهاب ياسر ومحمد عبد الشافي وسيف فاروق جعفر والناشيء حازم أسامة بجانب يوسف أوباما الذي انتهى تعاقده مع الفريق.

وجاءت قائمة الزمالك الإفريقية كالآتي:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - محمود الشناوي - عمر عبد العزيز.

الدفاع: عمر جابر - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - أحمد فتوح - حمزة المثلوثي - محمود الونش - أحمد محمود - حسن أبو المعاطي - أحمد مجدي - محمود بنتايك.

الوسط: نبيل عماد دونجا - زياد كمال - محمد شحاتة - سيد عبد الله - محمود شيكابالا - ناصر ماهر - مصطفى شلبي - أحمد حمدي - عبد الله السعيد - أحمد زيزو - محمد عاطف - أحمد عبد الرحيم إيشو - محمد السيد.

الهجوم: ناصر منسي - حسام أشرف - سامسون أكينيولا - سيف الجزيري.

ويلعب الزمالك بطل الكونفدرالية أمام الأهلي بطل دوري الأبطلا في كأس السوبر يوم 27 سبتمبر الجاري في الرياض بالسعودية.

ويغيب من لم يتم قيده في القائمة الإفريقية حتى أمس السبت عن مواجهتي دور الـ32 من الكونفدرالية مثل حالة محمود بنتايك أو أي لاعب يتم قيده بداية من اليوم وحتى 12 سبتمبر.

ويلعب الزمالك ضد الشرطة الكيني يوم 14 سبتمبر الجاري ذهابا بينما لقاء الإياب في القاهرة بعد أسبوع.

وعلم FilGoal.com أن المغربي محمود بنتايك ظهير أيسر الفريق الجديد قد تم قيده ضمن الـ 31 لاعبا ولكن يوم الأحد.

وبذلك يغيب بنتايك عن مواجهتي الزمالك أمام الشرطة الكيني في دور الـ 32 بالكونفدرالية.

لكن يحق للظهير المغربي المشاركة في السوبر الإفريقي أمام الأهلي بصورة طبيعية، إذ مد كاف باب القيد لناديي الأهلي والزمالك حتى 12 سبتمبر لكن من أجل السوبر فقط.

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