"انتهت عمليات البحث".. الرائد السعودي يعلن ضم البركاوي

أعلن نادي الرائد السعودي ضم المغربي كريم البركاوي الهداف التاريخي للنادي.

وسيكمل البركاوي قائمة المحترفين الأجانب في الفريق وعددهم 8.

وأعلن الرائد عن الصفقات بعنوان "انتهت عمليات البحث" وذلك بعد ضم كريم البركاوي.

وكان البركاوي قريبا من الانتقال إلى صفوف نادي الزمالك قبل أن تتوقف الصفقة بسبب مرض والده.

وحسبما علم FilGoal.com فإن كريم البركاوي أبلغ الزمالك باعتذاره عن عدم الحضور إلى مصر وإتمام الاتفاق لظروف مرض والده.

ولعب المهاجم المغربي في صفوف الرائد خلال السنوات الأربعة الماضية.

وكان من المقرر أن يتفق مسؤولي الزمالك مع البركاوي على موعد جديد لتوقيع العقود وإتمام الصفقة لكنه اللاعب قرر تغيير وجهته.

الزمالك كان قد توصل لاتفاق مبدئي مع المهاجم المغربي لضمه في صفقة انتقال حر عقب نهاية تعاقده مع الرائد.

لكن النادي السعودي يريد استمرار البركاوي ودخل في مفاوضات جادة للحصول على توقيعه مجددا.

وانضم البركاوي إلى الرائد قادما من حسنية أغادير المغربي في عام 2020.

ومع الرائد خاض كريم البركاوي 106 مباراة سجل خلالهم 51 هدفا وصنع سبعة آخرين.

ومع حسنية أغادير خاض البركاوي 149 مباراة سجل خلالهم 47 هدفا وصنع 14 آخرين.

وسبق وارتدى البركاوي قميص منتخب المغرب ثلاث مرات كانوا كلهم في كأس العرب 2021 في قطر.

وسجل خلال تلك المباريات هدفا جاء في شباك السعودية.