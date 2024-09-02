خامس الصفقات.. المصري يتعاقد مع خالد الغندور

الإثنين، 02 سبتمبر 2024 - 19:06

كتب : FilGoal

خالد الغندور - الاتحاد

أعلن النادي المصري تعاقده مع خالد الغندور لاعب الاتحاد السكندري السابق.

خالد الغندور

النادي : المصري

المصري

ووقع الغندور على عقد المصري لمدة موسمين مقبلين بعد نهاية تعاقده مع الاتحاد السكندري.

وكان الغندور قريبا من الانتقال للبنك الأهلي ولكن الصفقة تعثرت لينضم للمصري.

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خالد الغندور البالغ من العمر 33 عاما كان قائد فريق الاتحاد السكندري في المواسم الماضية قبل رحيله عن صفوفه.

وبدأ خالد الغندور مسيرته مع الاتحاد السكندري في عام 2016 قادما من اتحاد الشرطة.

ومع الاتحاد السكندري لعب خالد الغندور 227 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها 15 هدفا وقدم 26 تمريرة حاسمة.

وأصبح الغندور صفقة المصري الخامسة التي تعلن رسميا استعدادا للموسم الجديد بعد كريم بامبو ومحمد هاشم ومحمد مخلوف ومحمود حمدي.

وتم قيد الغندور في قائمة المصري الإفريقية ليتمكن من المشاركة في مباريات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

خالد الغندور المصري ميركاتو
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