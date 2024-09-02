البنك الأهلي يتعاقد مع عبد العزيز البلعوطي
الإثنين، 02 سبتمبر 2024 - 18:42
كتب : FilGoal
أعلن نادي البنك الأهلي تعاقده مع عبد العزيز البلعوطي حارس مرمى إنبي.
عبد العزيز البلعوطي
النادي : البنك الأهلي
الحارس صاحب الـ 30 عاما بدأ مسيرته مع شباب الأهلي قبل الانتقال إلى إنبي إنبي في 2017.
وخلال مسيرته مع إنبي شارك البلعوطي في 90 مباراة وخلالها حافظ على نظافة شباكه في 26 مباراة وسكنت شباكه 104 هدف.
وشارك البلعوطي في 13 مباراة مع إنبي خلال الموسم الماضي في جميع البطولات وتمكن من الحفاظ على نظافة شباكه في 4 مباريات.
ووقع البلعوطي على عقد مع البنك الأهلي لمدة ثلاثة مواسم.
وكان البنك الأهلي قد تعاقد مع محمد إبراهيم وأحمد ياسر ريان ثنائي سيراميكا كليوباترا.
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