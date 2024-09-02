الهلال يضم ماركوس ليوناردو

الإثنين، 02 سبتمبر 2024 - 18:22

كتب : FilGoal

ماركوس ليوناردو لاعب الهلال السعودي

أعلن نادي الهلال السعودي التعاقد مع البرازيلي ماركوس ليوناردو مهاجم بنفيكا البرتغالي.

وكان ماركوس ليوناردو خضع للكشف الطبي في البرتغال أمس الأحد، قبل إتمام انتقاله إلى الهلال.

وبلغت قيمة الصفقة 40 مليون يورو حصل عليها بنفيكا مقابل بيع مهاجمه البرازيلي للهلال.

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ويعد ماركوس ليوناردو هو ثالث صفقات الهلال في الصيف الجاري بعد جواو كانسيلو لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي السابق.

ومتعب الحربي الظهير الأيسر للشباب الذي أصبح أغلى صفقة انتقال لاعب سعودي في الدوري عبر التاريخ بقيمة 123 مليون ريال.

وانضم ماركوس ليوناردو البالغ من العمر 21 عاما لصفوف بنفيكا في يناير الماضي قادما من سانتوس البرازيلي مقابل 18 مليون يورو.

ماركوس ليوناردو الهلال السعودي بنفيكا #ميركاتو
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