الهلال يضم ماركوس ليوناردو
الإثنين، 02 سبتمبر 2024 - 18:22
كتب : FilGoal
أعلن نادي الهلال السعودي التعاقد مع البرازيلي ماركوس ليوناردو مهاجم بنفيكا البرتغالي.
ماركوس ليوناردو
النادي : الهلال
وكان ماركوس ليوناردو خضع للكشف الطبي في البرتغال أمس الأحد، قبل إتمام انتقاله إلى الهلال.
وبلغت قيمة الصفقة 40 مليون يورو حصل عليها بنفيكا مقابل بيع مهاجمه البرازيلي للهلال.
ويعد ماركوس ليوناردو هو ثالث صفقات الهلال في الصيف الجاري بعد جواو كانسيلو لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي السابق.
ومتعب الحربي الظهير الأيسر للشباب الذي أصبح أغلى صفقة انتقال لاعب سعودي في الدوري عبر التاريخ بقيمة 123 مليون ريال.
وانضم ماركوس ليوناردو البالغ من العمر 21 عاما لصفوف بنفيكا في يناير الماضي قادما من سانتوس البرازيلي مقابل 18 مليون يورو.
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