وصول البطاقة الدولية لمحمود بنتايك

أعلن نادي الزمالك وصول البطاقة الدولية للاعبه الجديد محمود بنتايك.

محمود بنتايك النادي : الزمالك الزمالك

وأصبح من حق اللاعب المشاركة في أي مباراة بعد دور الـ 32 من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وكان الزمالك قد تعاقد مع بنتايك على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء قادما من سانت إتيان.

وانتظم اللاعب في معسكر الفريق المقام حاليا ببرج العرب استعدادا لخوض مباريات الموسم الجديد.

وكان FilGoal.com قد علم أن الزمالك قد قيد بنتايك في القائمة الإفريقية وسيحق له المشاركة مع الفريق في كأس السوبر الإفريقي ضد الأهلي.

ويستمر المعسكر حتى يوم 7 سبتمبر المقبل.

وخاض الزمالك مباراته الودية الأولى خلال المعسكر ضد سبورتنج أمس السبت وفاز بثلاثة أهداف دون مقابل.

ويستعد الزمالك لمواجهة الشرطة الكيني يوم 14 سبتمبر الجاري في ذهاب دور الـ 32 لكأس الكونفدرالية الإفريقية.