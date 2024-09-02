مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول: استاد القاهرة يستضيف مواجهة كأس إنتركونتينينتال

يستضيف استاد القاهرة مواجهة الأهلي في بطولة كأس إنتركونتينينتال المقرر لها 29 أكتوبر المقبل.

وكان مصدر من النادي الأهلي قد كشف لـFilGoal.com عن إعفاء الفريق من خوض الدور التمهيدي لبطولة إنتركونتينينتال.

وينتظر الأهلي مواجهة الفائز من مباراة العين الإماراتي وأوكلاند سيتي النيوزلاندي في الدور التمهيدي.

وكشف مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com: "تم تحديد استاد القاهرة من أجل استضافة مباراة الفريق أمام المتأهل من العين وأوكلاند يوم 29 أكتوبر في كأس إنتركونتينينتال".

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) استحداث بطولة جديدة باسم "فيفا كأس إنتركونتينينتال".

وبذلك الشكل ستحل البطولة بدلا من كأس العالم للأندية بشكلها المتعارف عليه، بشكل سنوي.

وقال مصدر من الأهلي لـFilGoal.com: "لن نخوض الدور التمهيدي في بطولة إنتركونتينينتال، مشوارنا سيبدأ من الدور ربع النهائي".

وأضاف "ننتظر الفائز من العين الإماراتي وأوكلاند لمواجهته في القاهرة بشهر أكتوبر المقبل".

وستضم البطولة أبطال القارات وتُختتم بمباراة نهائية في ملعب محايد بين الفائز من دوري أبطال أوروبا، والفائز في مباراة فاصلة بين القارات الـ 5 الأخرى.

وضمن كل من: ريال مدريد بطل أوروبا والأهلي بطل إفريقيا والعين بطل آسيا وأوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا وباتشوكا المكسيكي بطل أمريكا الشمالية.

فيما يتحدد بطل أمريكا الجنوبية في شهر نوفمبر المقبل.

نظام بطولة إنتركونتيننتال 2024

المرحلة الأولى

تقسم على دورين: سيلعب العين بطل دوري أبطال آسيا مع أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا، لتحديد فريق متأهل.

وستقام المباراة على ملعب بطل آسيا.

الفائز من اللقاء الأول سيواجه الأهلي، لتحديد المتأهل إلى المرحلة الفاصلة.

المرحلة الثانية

سيلعب بطل أمريكا الجنوبية مع باتشوكا بطل أمريكا الشمالية في مباراة واحدة وسيتم تحديد الملعب بالقرعة لتحديد المتأهل إلى المرحلة الفاصلة.

المرحلة الفاصلة

سيلعب الفائز من المرحلة الأولى مع الثانية في ملعب محايد يوم 14 ديسمبر 2024.

المباراة النهائية

سيلعب الفائز من المرحلة الفاصلة مع ريال مدريد الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا في نفس الملعب المحايد يوم 18 ديسمبر 2024.