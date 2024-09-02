الرابع.. المصري يعلن تعاقده مع محمد مخلوف

أعلن النادي المصري تعاقده مع محمد مخلوف لاعب الإسماعيلي السابق.

محمد مخلوف النادي : المصري المصري

ووقع اللاعب على عقد مع المصري لمدة 3 سنوات مقبلين.

وانضم لاعب الوسط صاحب الـ 26 عاما للمصري في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع الإسماعيلي.

بدأ مخلوف مسيرته مع نادي الفيوم ومنه انتقل إلى فاركو.

وفي 2018 انتقل مخلوف لشباب الزمالك قبل أن يرحل إلى صفوف الداخلية على سبيل الإعارة ليشارك بشكل أساسي ويجذب أنظار الإسماعيلي الذي تعاقد معه في 2019.

وخلال مسيرته مع الإسماعيلي لعب مخلوف 85 مباراة وخلالها سجل ثلاثة أهداف وصنع هدف وحيد.

وشارك مخلوف مع الإسماعيلي خلال الموسم الماضي في 18 مباراة.

وأصبح مخلوف رابع صفقات المصري المعلنة حتى الآن تحضيرا للموسم الجديد بعد التعاقد مع محمد هاشم ومحمود حمدي وكريم بامبو.

وتم قيد مخلوف في قائمة المصري الإفريقية التي ستشارك في كأس الكونفدرالية الإفريقية.