مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: خاطبنا الزمالك للمشاركة في السوبر المصري

خاطب الاتحاد المصري لكرة القدم نادي الزمالك من أجل المشاركة في كأس السوبر المصري.

واستحدث الاتحاد المصري لكرة القدم (الكارت الذهبي) لمشاركة الفريق الرابع في السوبر المصري.

وكشف مصدر من اتحاد الكرة لـ FilGoal.com: "تمت مخاطبة نادي الزمالك بشكل رسمي من أجل المشاركة في كأس السوبر عن طريق الكارت الذهبي".

وتابع "لم يحدث استفسار من النادي المصري من قريب أو بعيد بشأن المشاركة في كأس السوبر".

أما بسؤاله عن موقف الانتخابات أجاب "لم يتم حتى الآن تحديد موعد انتخابات الرابطة أو اتحاد الكرة".

وكانت أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا قد حسمت مشاركتها بشكل رسمي في السوبر.

بينما تمت مخاطبة الزمالك من أجل المشاركة عن طريق الكارت الذهبي.

وحصد الأهلي لقب الدوري الموسم المنقضي، بينما توج بيراميدز بلقب كأس مصر.

أما سيراميكا كليوباترا فقد حصد لقب كأس الرابطة.

ومن المتوقع إقامة كأس السوبر المصري خلال الفترة من 18 إلى 22 أكتوبر المقبل في الإمارات.