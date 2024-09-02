هل ستنجح هذه المرة؟ رومانو: بورتو يقترب من ضم ديالو

الإثنين، 02 سبتمبر 2024 - 17:21

كتب : FilGoal

تياجو ديالو

اقترب نادي بورتو من التعاقد مع تياجو ديالو لاعب يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتنتهي فترة الانتقالات في البرتغال اليوم الاثنين.

وحسب شبكة سكاي سبورتس فإن بورتو يقترب من التوصل لاتفاق مع البيانكونيري للتعاقد مع المدافع البرتغالي على سبيل الإعارة لمدة موسم دون أحقية الشراء.

أخبار متعلقة:
بعد اعتزال الكبار.. مدرب ألمانيا يكشف ترتيب القادة وهوية الحارس الأول الشريعي يكشف لـ في الجول: الشرطة العراقي طلب ضم قفة.. وخلاف حول المقابل المادي بعد فشل ضم تروسارد.. سكاي: عرض من الاتحاد إلى بورتو لضم جالينو الرياضية: النصر على بعد خطوة من ضم جناح تشيلسي

وأفادت الشبكة أن الناديان يتفاوضان حول المشاركة في دفع راتب اللاعب البالغ من العمر 24 عاما.

وكان ديالو على اعتاب الانضمام إلى روما منذ أيام، إلا أنه فشل في اجتياز الفحوصات الطبية، ولذلك انهارت الصفقة.

وانضم ديالو إلى يوفنتوس في فترة الانتقالات الشتوية الماضية مقابل 5 ملايين يورو قادما من ليل.

وانتقل ديالو إلى فريق ميلان تحت 19 عاما قادما من سبورتينج لشبونة البرتغالي مقابل مليون يورو في يناير 2019.

واستمر ديالو مع الروسونيري لمدة 6 أشهر فقط ورحل إلى ليل مقابل 4 ملايين يورو في صيف 2019.

وتوج ديالو من قبل ببطولة الدوري الفرنسي موسم 2020-2021 وبالسوبر الفرنسي 2021-2022.

ميركاتو الدوري الإيطالي الدوري البرتغالي تياجو ديالو يوفنتوس بورتو
نرشح لكم
"انتهت عمليات البحث".. الرائد السعودي يعلن ضم البركاوي خامس الصفقات.. المصري يتعاقد مع خالد الغندور الهلال يضم ماركوس ليوناردو تمهيدا لقيد تريزيجيه؟ الريان يفسخ تعاقده مع بوفال جالاتاسراي يتفق مع نابولي على ضم أوسيمين الرابع.. المصري يعلن تعاقده مع محمد مخلوف الشريعي يكشف لـ في الجول: الشرطة العراقي طلب ضم قفة.. وخلاف حول المقابل المادي بعد فشل ضم تروسارد.. سكاي: عرض من الاتحاد إلى بورتو لضم جالينو
أخر الأخبار
Gaming – "جيجي عاد للملاعب".. بوفون ينضم لقائمة أساطير EA FC25 13 دقيقة | الكرة الأوروبية
في منتجع الأسيوطي.. كاب فيردي يواصل الاستعداد لمواجهة منتخب مصر 40 دقيقة | الكرة الإفريقية
"انتهت عمليات البحث".. الرائد السعودي يعلن ضم البركاوي 57 دقيقة | ميركاتو
خامس الصفقات.. المصري يتعاقد مع خالد الغندور ساعة | ميركاتو
البنك الأهلي يتعاقد مع عبد العزيز البلعوطي ساعة | الكرة المصرية
الهلال يضم ماركوس ليوناردو ساعة | سعودي في الجول
تمهيدا لقيد تريزيجيه؟ الريان يفسخ تعاقده مع بوفال ساعة | ميركاتو
وصول البطاقة الدولية لمحمود بنتايك ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صلاح يكشف سر احتفال القوس والسهم 2 انتهى اليوم الأخير من الانتقالات - توني إلى أهلي جدة.. وانتظار الإعلان الرسمي لـ سترلينج وسانشو 3 قرعة دوري أبطال أوروبا - ريال مدريد وليفربول.. برشلونة ضد بايرن.. أسهل لـ سيتي وجحيم لـ باريس 4 صلاح: هذا موسمي الأخير في ليفربول.. وفوجئت بسهولة مباراة يونايتد