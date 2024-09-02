هل ستنجح هذه المرة؟ رومانو: بورتو يقترب من ضم ديالو

اقترب نادي بورتو من التعاقد مع تياجو ديالو لاعب يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتنتهي فترة الانتقالات في البرتغال اليوم الاثنين.

وحسب شبكة سكاي سبورتس فإن بورتو يقترب من التوصل لاتفاق مع البيانكونيري للتعاقد مع المدافع البرتغالي على سبيل الإعارة لمدة موسم دون أحقية الشراء.

وأفادت الشبكة أن الناديان يتفاوضان حول المشاركة في دفع راتب اللاعب البالغ من العمر 24 عاما.

وكان ديالو على اعتاب الانضمام إلى روما منذ أيام، إلا أنه فشل في اجتياز الفحوصات الطبية، ولذلك انهارت الصفقة.

وانضم ديالو إلى يوفنتوس في فترة الانتقالات الشتوية الماضية مقابل 5 ملايين يورو قادما من ليل.

وانتقل ديالو إلى فريق ميلان تحت 19 عاما قادما من سبورتينج لشبونة البرتغالي مقابل مليون يورو في يناير 2019.

واستمر ديالو مع الروسونيري لمدة 6 أشهر فقط ورحل إلى ليل مقابل 4 ملايين يورو في صيف 2019.

وتوج ديالو من قبل ببطولة الدوري الفرنسي موسم 2020-2021 وبالسوبر الفرنسي 2021-2022.