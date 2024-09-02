بعد اعتزال الكبار.. مدرب ألمانيا يكشف ترتيب القادة وهوية الحارس الأول

كشف يوليان ناجلزمان مدرب منتخب ألمانيا ترتيب قادة المانشافت بعد اعتزال العديد من النجوم مؤخرا.

وقرر توني كروس ومانويل نوير وتوماس مولر والقائد إلكاي جوندوجان الاعتزال دوليا في الأشهر القليلة الأخيرة.

وقال ناجلزمان في مؤتمر صحفي: "ترتيب القادة سيكون 1. جوشوا كيميش 2. أنطونيو روديجر، 3. كاي هافيرتز".

وأضاف "مارك أندريه تير شتيجن سيكون الحارس الأول. لقد كان قائدا في برشلونة لعدة سنوات وهو الحارس الأول هناك. سيكون كذلك معنا".

وتابع "لعب أوليفر باومان بشكل جيد للغاية في الموسم الماضي وترك انطباعًا جيدًا أيضًا خلال بطولة أوروبا. كما قدم ألكسندر نوبل أداءً جيدًا في شتوتجارت العام الماضي".

وأتم "هناك أسماء مثل كيفن تراب وبيرند لينو. الشيء المهم هو أن أمر الحارس الأول قد حسم".

ويلعب المنتخب الألماني في دوري الأمم الأوروبية ضد المجر يوم 7 سبتمبر، ثم يواجه هولندا يوم 10 من الشهر نفسه.

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