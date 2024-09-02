الشريعي يكشف لـ في الجول: الشرطة العراقي طلب ضم قفة.. وخلاف حول المقابل المادي

الإثنين، 02 سبتمبر 2024 - 16:59

كتب : حامد وجدي

أحمد أمين قفة - إنبي

دخل نادي الشرطة العراقي في مفاوضات من أجل ضم أحمد أمين قفة مهاجم إنبي.

ولفت أحمد قفة مهاجم إنبي الأنظار وانضم إلى معسكر منتخب مصر في يونيو الماضي.

وقال أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي لـ FilGoal.com: "نادي الشرطة العراقي خاطبنا من أجل ضم قفة مهاجم الفريق".

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وتابع "هناك خلاف حول المقابل المادي للصفقة حتى الآن".

واختتم الشريعي تصريحاته "لا نمانع بيع اللاعب حال الوصول لعرض مالي يقدر قيمة اللاعب".

وخاض أحمد قفة 27 مباراة هذا الموسم مع إنبي ونجح في تسجيل سبعة أهداف وصناعة هدف واحد.

وكان نادي إنبي قد أنهى الدوري في الموسم الماضي في المركز التاسع برصيد 45 نقطة.

وتوج الشرطة العراقي بلقب الدوري الموسم الماضي برصيد 87 نقطة.

وكان مؤمن سليمان المدير الفني لفريق الشرطة العراقي الموسم الماضي.

ورحل مؤمن سليمان عن الفريق بعد مسيرة ناجحة كللها بحصد خمسة ألقاب.

أحمد أمين قفة إنبي الشرطة العراقي
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