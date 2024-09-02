بعد فشل ضم تروسارد.. سكاي: عرض من الاتحاد إلى بورتو لضم جالينو

الإثنين، 02 سبتمبر 2024 - 16:51

كتب : FilGoal

ويندرسون جالينو

قدم نادي اتحاد جدة عرضا إلى نظيره بورتو لضم جالينو لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس، فإن اتحاد جدة تقدم بمبلغ مالي قدره 45 مليون يورو بالإضافة إلى 5 ملايين يورو كمكافآت للتعاقد مع اللاعب البرازيلي.

وحاول يوفنتوس التعاقد مع جالينو في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لكن في النهاية لم تكتمل الصفقة.

أخبار متعلقة:
ذا أثلتيك: أرسنال يرد على عرض اتحاد جدة لضم تروسارد الرياضية: اتحاد جدة يتفق مع سان جيرمان على ضم مدافعه رومانو: عرض من اتحاد جدة لضم تروسارد المعيوف يعود للعاصمة.. الشباب يضم حارس اتحاد جدة

ولعب البرازيلي 48 مباراة مع بورتو في الموسم الماضي وسجل 16 هدفا وصنع 12 آخرين.

ويعد اللاعب البالغ من العمر 26 عاما هو هداف الفريق البرتغالي.

وسجل جالينو 5 أهداف في 5 مباريات لعبها مع بورتو خلال الموسم الجاري.

رفض أرسنال

ورفض أرسنال عرضا من اتحاد جدة لضم لياندرو تروسارد.

وحسب موقع ذا أثلتيك فإن النادي الإنجليزي رفض العرض بسبب أهمية الجناح البلجيكي لميكيل أرتيتا مدرب الفريق ولا توجد فرصة للتعاقد مع بديل له الآن.

وتعاقد أرسنال في اليوم الأخير من الانتقالات مع رحيم ستيرلينج قادما من تشيلسي على سبيل الإعارة ويلعب في نفس مركز تروسارد.

ويعتمد المدرب الإسباني على تروسارد كلاعب Super Sub أو البديل السوبر في أكثرية الأوقات، إذ يأتي من مقاعد البدلاء ويغير مسار المباريات لفريقه.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 29 عاما في 3 مباريات مع أرسنال الموسم الجاري وسجل مرة واحدة.

وإجمالا لعب تروسارد مع أرسنال 71 مباراة وسجل 19 هدفا وصنع 12 آخرين.

ميركاتو جالينو اتحاد جدة الدوري السعودي بورتو تروسارد
نرشح لكم
"انتهت عمليات البحث".. الرائد السعودي يعلن ضم البركاوي خامس الصفقات.. المصري يتعاقد مع خالد الغندور الهلال يضم ماركوس ليوناردو تمهيدا لقيد تريزيجيه؟ الريان يفسخ تعاقده مع بوفال جالاتاسراي يتفق مع نابولي على ضم أوسيمين الرابع.. المصري يعلن تعاقده مع محمد مخلوف هل ستنجح هذه المرة؟ رومانو: بورتو يقترب من ضم ديالو الشريعي يكشف لـ في الجول: الشرطة العراقي طلب ضم قفة.. وخلاف حول المقابل المادي
أخر الأخبار
Gaming – "جيجي عاد للملاعب".. بوفون ينضم لقائمة أساطير EA FC25 13 دقيقة | الكرة الأوروبية
في منتجع الأسيوطي.. كاب فيردي يواصل الاستعداد لمواجهة منتخب مصر 40 دقيقة | الكرة الإفريقية
"انتهت عمليات البحث".. الرائد السعودي يعلن ضم البركاوي 57 دقيقة | ميركاتو
خامس الصفقات.. المصري يتعاقد مع خالد الغندور ساعة | ميركاتو
البنك الأهلي يتعاقد مع عبد العزيز البلعوطي ساعة | الكرة المصرية
الهلال يضم ماركوس ليوناردو ساعة | سعودي في الجول
تمهيدا لقيد تريزيجيه؟ الريان يفسخ تعاقده مع بوفال ساعة | ميركاتو
وصول البطاقة الدولية لمحمود بنتايك ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صلاح يكشف سر احتفال القوس والسهم 2 انتهى اليوم الأخير من الانتقالات - توني إلى أهلي جدة.. وانتظار الإعلان الرسمي لـ سترلينج وسانشو 3 قرعة دوري أبطال أوروبا - ريال مدريد وليفربول.. برشلونة ضد بايرن.. أسهل لـ سيتي وجحيم لـ باريس 4 صلاح: هذا موسمي الأخير في ليفربول.. وفوجئت بسهولة مباراة يونايتد