بعد فشل ضم تروسارد.. سكاي: عرض من الاتحاد إلى بورتو لضم جالينو

قدم نادي اتحاد جدة عرضا إلى نظيره بورتو لضم جالينو لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس، فإن اتحاد جدة تقدم بمبلغ مالي قدره 45 مليون يورو بالإضافة إلى 5 ملايين يورو كمكافآت للتعاقد مع اللاعب البرازيلي.

وحاول يوفنتوس التعاقد مع جالينو في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لكن في النهاية لم تكتمل الصفقة.

ولعب البرازيلي 48 مباراة مع بورتو في الموسم الماضي وسجل 16 هدفا وصنع 12 آخرين.

ويعد اللاعب البالغ من العمر 26 عاما هو هداف الفريق البرتغالي.

وسجل جالينو 5 أهداف في 5 مباريات لعبها مع بورتو خلال الموسم الجاري.

رفض أرسنال

ورفض أرسنال عرضا من اتحاد جدة لضم لياندرو تروسارد.

وحسب موقع ذا أثلتيك فإن النادي الإنجليزي رفض العرض بسبب أهمية الجناح البلجيكي لميكيل أرتيتا مدرب الفريق ولا توجد فرصة للتعاقد مع بديل له الآن.

وتعاقد أرسنال في اليوم الأخير من الانتقالات مع رحيم ستيرلينج قادما من تشيلسي على سبيل الإعارة ويلعب في نفس مركز تروسارد.

ويعتمد المدرب الإسباني على تروسارد كلاعب Super Sub أو البديل السوبر في أكثرية الأوقات، إذ يأتي من مقاعد البدلاء ويغير مسار المباريات لفريقه.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 29 عاما في 3 مباريات مع أرسنال الموسم الجاري وسجل مرة واحدة.

وإجمالا لعب تروسارد مع أرسنال 71 مباراة وسجل 19 هدفا وصنع 12 آخرين.