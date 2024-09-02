الرياضية: النصر على بعد خطوة من ضم جناح تشيلسي

الإثنين، 02 سبتمبر 2024 - 16:43

كتب : FilGoal

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أفادت جريدة الرياضية السعودية أن نادي النصر توصل لاتفاق مع البرازيلي أنجيلو جابرييل جناح تشيلسي من أجل ضمه قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية في السعودية.

وتنتهي فترة الانتقالات الصيفية في السعودية بنهاية يوم الاثنين.

وأوضح التقرير أن اللاعب الشاب سيخضع للكشف الطبي قبل توقيع العقود.

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وذكر التقرير أن نادي تشيلسي وافق على عرض نادي النصر.

وتكلف الصفقة نادي النصر 23 مليون يورو، حسب تقارير برازيلية.

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يذكر أن أنجيلو جابرييل انضم لتشيلسي مقابل 15 مليون يورو قادما من سانتوس البرازيلي الصيف الماضي.

وقتها وقع أنجيلو جابرييل على عقد يربطه بالزرق حتى صيف 2029.

وأعير جابرييل إلى ستراسبورج الفرنسي الموسم الماضي.

ولعب الشاب البرازيلي 25 مباراة بقميص الفريق الفرنسي، ولم يسجل أي هدف، فيما صنع 3 أهداف.

النصر تشيلسي أنجيلو جابرييل
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