سكاي: جالاتاسراي يبدأ مفاوضاته لضم أوسيمين

الإثنين، 02 سبتمبر 2024 - 16:22

كتب : FilGoal

فيكتور أوسيمين - نابولي

بدأ نادي جالاتاسراي مفاوضاته مع نابولي لضم فيكتور أوسيمين مهاجم الفريق.

وتأتي رغبة النادي التركي في ضم المهاجم النيجيري على سبيل الإعارة بعد أزمته مع نادي نابولي.

وكشفت شبكة سكاي سبورت وفقا لمصادرها عن بداية مفاوضات جالاتاسراي مع نابولي لضم أوسيمين على سبيل الإعارة.

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وقرر نابولي استبعاد أوسيمين من قائمته في الدوري الإيطالي، وسحب القميص رقم 9 منه ومنحه لمهاجمه الجديد روميلو لوكاكو.

وصرح أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق نابولي أمس الأحد عن رفضه عودة أوسيمين للفريق وتقديره لقرار إدارة النادي.

وانتهى سوق الانتقالات في الدوريات الخمس الكبرى بأوروبا وبقى فيكتور أوسيمين في صفوف نابولي ولم يرحل إلى تشيلسي أو أهلي جدة السعودي.

وأوضحت شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا في تقرير لها أن أوسيمين كان مستعدا لقبول عرض الأهلي الشخصي مقابل 40 مليون يورو سنويا لمدة أربع سنوات.

لكن عدم اتفاق أهلي جدة ونابولي على تفاصيل الانتقال تسبب في تعطل الصفقة.

ويزعم التقرير أن تشيلسي توصل لاتفاق على تفاصيل الصفقة مع نابولي لكن العقد الشخصي كانت قيمته منخفضة جدا بالنسبة للمهاجم النيجيري.

إذ أن تشيلسي عرض على أوسيمين الحصول على 4 ملايين يورو في السنة الأولى أي 10% فقط من العرض الذي قدمه الأهلي.

وأوضح التقرير أن تشيلسي أوضح لأوسيمين أنه سيضاعف الراتب حال التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل لكن حتى مع ذلك العرض فإن قيمة العقد ستكون أقل مما يحصل عليه في نابولي حاليا.

وبناء على ما سبق فقد رفض أوسيمين عرض تشيلسي وبقى في نابولي.

الدوري الإيطالي جالاتاسراي نابولي فيكتور أوسيمين
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