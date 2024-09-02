خبر في الجول – قرار الزمالك بشأن التعاقد مع نيانج لاعب إمبولي وميلان السابق

اتخذ نادي الزمالك قرارا بشأن التعاقد مع مباي نيانج لاعب إمبولي وميلان السابق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وانتهى تعاقد نيانج بنهاية الموسم الماضي مع إمبولي ليصبح لاعبا حرا.

وحسبما علم FilGoal.com فإن المهاجم السنغالي كان معروضا على الزمالك، لكن اللاعب خرج من القائمة النهائية المختصرة.

وعلم FilGoal.com أن قرار القلعة البيضاء بسبب تفضيل جوزيه جوميز المدير الفني للفريق التعاقد مع بدائل أخرى.

واشتهر اللاعب البالغ من العمر 29 عاما كثيرا أثناء فترة تواجده في ميلان وتشكيل ثلاثي رفقة كل من ماريو بالوتيلي وستيفان الشعراوي.

وخاض نيانج مع ميلان 79 مباراة في جميع البطولات وسجل 12 هدفا وصنع 9 آخرين.

ولعب نيانج مع إمبولي 14 مباراة وسجل 6 أهداف وصنع هدفا واحدا.

وتسبب نيانج في بقاء إمبولي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي الموسم الماضي بعدما سجل هدف البقاء في الجولة الأخيرة ضد روما في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.