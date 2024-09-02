بارالمبياد باريس - منتخب الطائرة جلوس يهزم كازاخستان ويتأهل لنصف النهائي

الإثنين، 02 سبتمبر 2024 - 14:59

كتب : محمد سمير

منتخب مصر - كرة طائرة جلوس

حسم منتخب مصر لكرة الطائرة جلوس تأهله إلى نصف نهائي من بارالمبياد باريس 2024.

وسبق وأن حقق الفراعنة ميداليتين في منافسات الطائرة جلوس بدورة الألعاب البارالمبية في نسختي 2004 و2016.

وتغلب منتخب مصر للكرة الطائرة جلوس على كازاخستان في ختام دور المجموعات.

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وفاز الفراعنة على كازاخستان بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

وبذلك يتأهل منتخب مصر رفقة البوسنة والهرسك إلى نصف النهائي بينما من المجموعة الأخرى منتخبي إيران وألمانيا.

ويقام لقاء نصف النهائي يوم الخميس المقبل بين مصر وأحد منتخبي إيران وألمانيا.

وتقدم منتخب مصر بشوطين دون مقابل أمام كازاخستان بنتيجتي 25-21 و25-23.

بينما قلص منتخب كازاخستان النتيجة بالفوز بالشوط الثالث بنتيجة 25-16.

وحسم الفراعنة اللقاء بعد الفوز بالشوط الرابع 25-18 لتفوز مصر وتحسم تأهلها.

وبذلك يكون منتخب الطائرة جلوس قد حقق الفوز على منتخبي فرنسا وكازاخستان مقابل الخسارة من البوسنة والهرسك.

كرة طائرة جلوس منتخب مصر كازاخستان
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