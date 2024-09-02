مصدر من نادي أسوان لـ في الجول عن إيقاف القيد: تأخرنا لإخطار اتحاد الكرة بإنهاء قضية أياجوا

الإثنين، 02 سبتمبر 2024 - 14:23

كتب : رضا السنباطي

رافاييل إياجوا - أسوان

شدد مصدر من نادي أسوان أن حدث تأخير في إخطار اتحاد الكرة يفيد بإنهاء قضية رافاييل أياجوا.

وتواجد اسم نادي أسوان في قائمة الأندية في نظام إيقاف القيد.

وقال مصدر من نادي أسوان لـ FilGoal.com: "ربما تأخرنا في إرسال خطاب إلى الاتحاد الكرة يفيد بإنهاء قضية رافاييل أياجوا".

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واختتم "من الأسبوع المقبل سيتم رفع اسم النادي من نظام إيقاف القيد".

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ويتم تحديث الموقع أسبوعيا كل يوم اثنين.

وكان أياجوا انضم في صيف 2022 إلى نادي أسوان قادما من فريق لوبي ستارز، قبل أن ظهر اللاعب في فيديو يدعي فيه تعرضه للضرب من قبل أحد مسؤولي أسوان لإجباره على توقيع وثائق حصوله على كامل مستحقاته رغم ادعائه عدم تحصيلها بعد.

تعرف على تفاصيل القضية بالكامل

وفي تحديث الأسبوع الجاري تم رفع اسم الزمالك والمصري، بينما استمر الإسماعيلي ومودرن سبورت والبنك الأهلي.

أسوان رافاييل أياجوا دوري المحترفين الزمالك المصري
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