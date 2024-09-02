ذا أثلتيك: أرسنال يرد على عرض اتحاد جدة لضم تروسارد

رد نادي أرسنال على نظيره اتحاد جدة بشأن العرض المقدم للتعاقد مع لياندرو تروسارد لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتنتهي فترة الانتقالات الصيفية في السعودية بنهاية اليوم الاثنين.

وحسب موقع ذا أثلتيك فإن عرض النادي السعودي كان على سبيل الإعارة مقابل 5 ملايين يورو مع إلزامية الشراء مقابل 20-25 مليون يورو.

وأفاد الموقع أن أرسنال رفض عرض اتحاد جدة لأنه لاعب هام للفريق ولا توجد فرصة للتعاقد مع بديل له الآن.

بينما أوضح فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس أن عرض اتحاد جدة يبلغ 35 مليون يورو للتعاقد مع اللاعب البلجيكي بعقد انتقال دائم.

وتعاقد أرسنال في اليوم الأخير من الانتقالات مع رحيم ستيرلينج قادما من تشيلسي على سبيل الإعارة ويلعب في نفس مركز تروسارد.

ويعتمد المدرب الإسباني على تروسارد كلاعب Super Sub أو البديل السوبر في أكثرية الأوقات، إذ يأتي من مقاعد البدلاء ويغير مسار المباريات لفريقه.

وشارك اللاعب البالغ منا لعمر 29 عاما في 3 مباريات مع أرسنال الموسم الجاري وسجل مرة واحدة.

وإجمالا لعب تروسارد مع أرسنال 71 مباراة وسجل 19 هدفا وصنع 12 آخرين.

وتعاقد أرسنال مع تروسارد قادما من برايتون في يناير 2023 مقابل 24 مليون يورو.