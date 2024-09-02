ماركا تكشف كواليس "أصعب صيف" لـ ديكو

كشفت صحيفة ماركا ما خلف الكواليس في فترة الانتقالات الصيفية الماضية بالنسبة لـ ديكو المدير الرياضي لنادي برشلونة.

وعبرت الصحيفة أن ذلك كان أصعب صيف بالنسبة للمدير الرياضي البرتغالي.

ونفى النادي الكتالوني في بيان رسمي ما تردد من قبل صحيفة سبورت عن إمكانية رحيل ديكو.

وأكدت الصحيفة أن ديكو مر بأوقات عصيبة خلال الصيف الماضي وكان تحت ضغط مدمر بسبب عدم وجود المال في النادي لإجراء بعض الصفقات الجديدة.

وأفادت الصحيفة أن ديكو أُجبر على رحيل إلكاي جوندوجان لتوفير راتبه والتعاقد مع داني أولمو، لكن الأمر لم يمر بشكل طبيعي.

وواصلت الصحيفة، عندما لم يتمكن برشلونة من تسجيل أولمو وظل اللاعب خارج قائمة الفريق في أول مباراتين من الدوري الإسباني، وضع وكيل اللاعب ضغوط أكبر على ديكو.

وأوضح التقرير من الصحيفة أن ديكو حاول التواصل مع بعض وكلاء اللاعبين لإبرام صفقات، لكن عندما استمر تدهور النادي ماليا، رفض اللاعبون الانضمام إلى النادي بسبب قانون اللعب المالي النظيف الخاص بالدوري الإسباني، لكنه لم يرحل لأنه كان يعرف الوضع الاقتصادي للنادي منذ البداية.

وواصل التقرير، سعى البرتغالي إلى إغلاق بعض صفقات البيع للحصول على المال ويتمكن النادي من تحقيق قاعدة 1:1 وبالتالي يستطيع تسجيل أي لاعب يضمه، لكنه لم ينجح، وإذا حدث ذلك الأمر، كان السوق سيأخذ طريق آخر تماما.

وأنهى التقرير أن برشلونة يعتمد على بعض عقود الرعاية قبل شهر يناير المقبل ليكون للنادي هامش لضم وتسجيل اللاعبين، وكذلك لأن تسجيل أولمو في النصف الثاني من الموسم يعتمد على ذلك الأمر.

وتولى ديكو المهمة في الصيف الماضي بعد رحيل ماتيو أليماني وجوردي كرويف، وتعاقد مع لاعبين مثل جواو فيليكس وجواو كانسيلو وفيتور روكي ومؤخرا داني أولمو.

يذكر أن البرتغالي ذو الأصول البرازيلية لعب في صفوف برشلونة وفاز معه بدوري أبطال أوروبا 2006.