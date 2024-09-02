الرياضية: اتحاد جدة يتفق مع سان جيرمان على ضم مدافعه

الإثنين، 02 سبتمبر 2024 - 13:24

كتب : FilGoal

دانيلو بيريرا - أندري أيوه

توصل اتحاد جدة إلى اتفاق نهائي مع باريس سان جيرمان لضم المدافع البرتغالي دانيلو بيريرا، حسب جريدة الرياضية السعودية.

وذكرت الجريدة السعودية صباح الاثنين أن اتحاد جدة أصبح على بعد خطوات من ضم اللاعب البرتغالي.

وأضاف التقرير أن ذلك جاء بطلب من دومنيجو الرئيس التنفيذي ورامون المدير الرياضي ولوران بلان مدرب الفريق أعضاء اللجنة الفنية في النادي.

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وكانت جريدة الرياضية قد أوضحت أن إدارة اتحاد جدة فاضلت في الفترة الأخيرة بين أكثر من مدافع، بينهم الإسباني إنييجو مارتينيز، والبرتغالي دانيلو بيريرا، والفرنسي كليمون لينجليه، تمهيدًا للتعاقد مع أحدهم قبل إغلاق نافذة الانتقالات الصيفية.

بيريرا يمكنه اللعب في الخط الخلفي والوسط، ولذلك فضل اتحاد جدة ضمه.

وانضم بيريرا إلى باريس سان جيرمان في 2020 معارًا من بورتو البرتغالي، قبل أن ينضم بشكل نهائي للفريق الباريسي في صيف 2021.

وينتهي عقد بيريرا مع سان جيرمان في صيف 2025.

دانيلو بيريرا باريس سان جيرمان اتحاد جدة
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