رفع اسم الزمالك والمصري من نظام إيقاف القيد.. واستمرار 3 أندية أخرى

الإثنين، 02 سبتمبر 2024 - 13:02

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - بيان رسمي

رفع اسم الزمالك والمصري من نظام إيقاف القيد، ويحق لهما قيد لاعبين جدد خلال الفترة المقبلة.

وأعلن الزمالك والمصري في وقت سابق رفع عقوبة إيقاف القيد بعد دفع المديونيات عليهما، لكن النظام يتم تحديثه بشكل أسبوعي كل يوم اثنين.

واستمر اسم الإسماعيلي والبنك الأهلي ومودرن سبورت ضمن القائمة لهذا الأسبوع.

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أعلن عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك رفع عقوبة إيقاف القيد عن النادي من قبل.

وجاء ذلك بعد دفع مستحقات مساعدي جوسفالدو فيريرا المتأخرة.

وكتب عمرو أدهم عبر منصة "أكس" قائلا: "تلقينا إخطارات من فيفا برفع عقوبة إيقاف القيد بعد سداد مستحقات مساعدي فيريرا، الحمد لله".

وسبق أن كشف في وقت سابق مصدر من الزمالك لـ FilGoal.com: "يتم العمل حاليا على إنهاء أزمة مستحقات مساعدي جوسفالدو فيريرا المتأخرة في أقرب فرصة ممكنة".

وعلم FilGoal.com أن الإيقاف الجديد لحين سداد مستحقات أندريه أوليفيرا ودانيال جونزاليس بواقع 14 ألف دولار لكل منهما.

وكان FilGoal.com قد كشف قبل ذلك عن حصول روي أجواش المساعد الثالث في جهاز فيريرا على حكم أيضا ضد الزمالك بأحقيته في مبلغ 20 ألف دولار.

وتعاقد الزمالك مع المغربي محمود بنتايك ظهير أيسر سانت إيتيان الفرنسي على سبيل الإعارة.

وعلى الجانب الآخر فأعلن النادي البورسعيدي رفع وقف القيد بعدما تلقى مجلس الإدارة خطابا رسميا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يخطره بإغلاق قضية رامي البدوي.

المصري كان قد تعرض للحرمان من القيد لمدة 3 فترات قيد بسبب مستحقات البدوي البالغة 450 ألف دولار.

وحسب بيان النادي من قبل، فإن كامل أبو علي رئيس مجلس الإدارة سدد الأموال من حسابه الخاص.

وضم المصري محمد هاشم من الإسماعيلي، وكريم بامبو من البنك الأهلي.

الزمالك المصري الإسماعيلي البنك الأهلي مودرن سبورت
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