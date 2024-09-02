مرموش ضمن فريق الأفضل بالجولة الثانية للدوري الألماني

الإثنين، 02 سبتمبر 2024 - 12:42

كتب : FilGoal

هدف عمر مرموش لفرانكفورت ضد هوفنهايم

اختير عمر مرموش مهاجم آينتراخت فرانكفورت ضمن فريق الأفضل بالجولة الثانية للدوري الألماني.

مرموش سجل هدفا وصنع مثله وقاد فريقه للفوز على ضيفه هوفنهايم بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الألماني.

واختارت جريدة كيكر الشهيرة مرموش في فريق الجولة الثانية من الدوري.

أخبار متعلقة:
سلوت: اقتراب عقد صلاح من نهايته؟ أنا لا أتحدث عن العقود.. ولكن الراية القطرية: الريان يعلن صفقة ضم تريزيجيه خلال ساعات.. وبنشرقي يوقع تقييم صلاح أمام ضحيته المفضلة من الصحف الإنجليزية موعد مباراة منتخب مصر القادمة أمام كاب فيردي والقنوات الناقلة

وتواجد الدولي المصري في المقدمة رفقة زميله هوجو إيكيتيكي الذي صنع له هدفا.

Image

بدأ مرموش في التشكيل الأساسي لفرانكفورت للمباراة الثانية على التوالي.

تقدم فرانكفورت بالهدف الأول في الدقيقة 24 عن طريق إيكيتيكي بصناعة من مرموش.

وأضاف لارسون الهدف الثاني في الدقيقة 33 بصناعة من إيكيتيكي.

وفي الدقيقة 56 سجل مرموش ثالث الأهداف مستغلا تمريرة من ماريو جوتزة لينفرد ويضع الكرة في الشباك.

وخلال 3 مباريات في الموسم سجل مرموش هدف وصنع ثلاثة أهداف مع مرموش منذ بداية الموسم.

وسيلعب فرانكفورت مباراته المقبلة ضد فولفسبورج يوم السبت 14 سبتمبر، بينما يلتقي هوفنهايم مع باير ليفركوزن بنفس اليوم.

عمر مرموش إينتراخت فرانكفورت
نرشح لكم
الراية القطرية: الريان يعلن صفقة ضم تريزيجيه خلال ساعات.. وبنشرقي يوقع الأقوى دفاعيا مع حجازي.. نيوم يسحق الجبيل برباعية في ظهوره الأول كبديل.. عبد المنعم يشارك في انتصار نيس برباعية على أنجيه عرض ممتع من الفرعون في مسرح الأحلام.. صلاح يسجل ويصنع مرتين في فوز ليفربول على يونايتد يحقق أرقامه في مسرح الأحلام.. صلاح يسجل يهز شباك مانشستر يونايتد مجددا لم يسجل فصنع.. صلاح يواصل مساهماته التهديفية مع ليفربول ضد مانشستر يونايتد تقرير تركي يكشف سبب رحيل تريزيجيه عن طرابزون سبور تشكيل نيس - عبد المنعم وموكوكو على مقاعد البدلاء أمام أنجيه
أخر الأخبار
الرابع.. المصري يعلن تعاقده مع محمد مخلوف 24 ثاتيه | الكرة المصرية
مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: خاطبنا الزمالك للمشاركة في السوبر المصري 10 دقيقة | الدوري المصري
هل ستنجح هذه المرة؟ رومانو: بورتو يقترب من ضم ديالو 13 دقيقة | ميركاتو
بعد اعتزال الكبار.. مدرب ألمانيا يكشف ترتيب القادة وهوية الحارس الأول 31 دقيقة | الكرة الأوروبية
الشريعي يكشف لـ في الجول: الشرطة العراقي طلب ضم قفة.. وخلاف حول المقابل المادي 35 دقيقة | ميركاتو
بعد فشل ضم تروسارد.. سكاي: عرض من الاتحاد إلى بورتو لضم جالينو 43 دقيقة | ميركاتو
الرياضية: النصر على بعد خطوة من ضم جناح تشيلسي 51 دقيقة | ميركاتو
سكاي: جالاتاسراي يبدأ مفاوضاته لضم أوسيمين ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صلاح يكشف سر احتفال القوس والسهم 2 انتهى اليوم الأخير من الانتقالات - توني إلى أهلي جدة.. وانتظار الإعلان الرسمي لـ سترلينج وسانشو 3 قرعة دوري أبطال أوروبا - ريال مدريد وليفربول.. برشلونة ضد بايرن.. أسهل لـ سيتي وجحيم لـ باريس 4 صلاح: هذا موسمي الأخير في ليفربول.. وفوجئت بسهولة مباراة يونايتد