مرموش ضمن فريق الأفضل بالجولة الثانية للدوري الألماني

اختير عمر مرموش مهاجم آينتراخت فرانكفورت ضمن فريق الأفضل بالجولة الثانية للدوري الألماني.

مرموش سجل هدفا وصنع مثله وقاد فريقه للفوز على ضيفه هوفنهايم بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الألماني.

واختارت جريدة كيكر الشهيرة مرموش في فريق الجولة الثانية من الدوري.

وتواجد الدولي المصري في المقدمة رفقة زميله هوجو إيكيتيكي الذي صنع له هدفا.

بدأ مرموش في التشكيل الأساسي لفرانكفورت للمباراة الثانية على التوالي.

تقدم فرانكفورت بالهدف الأول في الدقيقة 24 عن طريق إيكيتيكي بصناعة من مرموش.

وأضاف لارسون الهدف الثاني في الدقيقة 33 بصناعة من إيكيتيكي.

وفي الدقيقة 56 سجل مرموش ثالث الأهداف مستغلا تمريرة من ماريو جوتزة لينفرد ويضع الكرة في الشباك.

وخلال 3 مباريات في الموسم سجل مرموش هدف وصنع ثلاثة أهداف مع مرموش منذ بداية الموسم.

وسيلعب فرانكفورت مباراته المقبلة ضد فولفسبورج يوم السبت 14 سبتمبر، بينما يلتقي هوفنهايم مع باير ليفركوزن بنفس اليوم.

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