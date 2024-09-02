رومانو: عرض من اتحاد جدة لضم تروسارد

أرسل نادي اتحاد جدة عرضا إلى نظيره أرسنال للتعاقد مع لياندرو تروسارد لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتنتهي فترة الانتقالات الصيفية في السعودية بنهاية اليوم الاثنين.

وحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس، فإن اتحاد جدة أرسل عرضه إلى النادي الإنجليزي ويبلغ 35 مليون يورو.

وأوضح رومانو أن أرسنال يعتبر اللاعب البلجيكي هام بالنسبة لميكيل أرتيتا المدير الفني للفريق.

وتعاقد أرسنال في اليوم الأخير من الانتقالات مع رحيم ستيرلينج قادما من تشيلسي على سبيل الإعارة ويلعب في نفس مركز تروسارد.

ويعتمد المدرب الإسباني على تروسارد كلاعب Super Sub أو البديل السوبر في أكثرية الأوقات، إذ يأتي من مقاعد البدلاء ويغير مسار المباريات لفريقه.

وشارك اللاعب البالغ منا لعمر 29 عاما في 3 مباريات مع أرسنال الموسم الجاري وسجل مرة واحدة.

وإجمالا لعب تروسارد مع أرسنال 71 مباراة وسجل 19 هدفا وصنع 12 آخرين.

وتعاقد أرسنال مع تروسارد قادما من برايتون في يناير 2023 مقابل 24 مليون يورو.