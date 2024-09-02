مولر يتحدث عن احتمالية تجديد عقده وأمر يقاتل ضده

تحدث توماس مولر لاعب بايرن ميونيخ عن احتمالية تجديد عقده خلال الفترة المقبلة.

وينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 34 عاما بنهاية الموسم الجاري.

وقال مولر لشبكة سكاي سبورت ألمانيا عن تجديد عقده: "دعونا نرى ما سيحدث، الأمر لا يتعلق بي أو بمدة العقد".

واختتم "أحاول فقط أن أظهر وأثبت للمدرب أنني خيار في التشكيل الأساسي، أنا أقاتل ضد زيادة عمر جسدي".

وانتصر بايرن ميونيخ بثنائية على فرايبورج في الجولة الثانية من الدوري الألماني في أول لقاء بالموسم على ملعب أليانز أرينا.

وسجل مولر للموسم الـ 16 على التوالي في الدوري الألماني معادلا كل من هولجير فاش وماتس هوملز وبيرند نيكيل وأولف ثون ومايكل زورك.

كما أصبح أكثر لاعب خوضا للمباريات بقميص بايرن ميونيخ برصيد 710 مباراة متفوقا على سيب ماير.

وشارك مولر إجمالا مع بايرن ميونيخ في 710 مباراة وتمكن من تسجيل 245 هدفا وصناعة 269 آخرين.

وتوج مولر مع بايرن ميونيخ بجميع البطولات الممكنة في أعلى مستوى لكرة القدم الأوروبية.

وكذلك حصل على كأس العالم مع ألمانيا في 2014.

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