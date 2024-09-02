مدير بايرن: كينجسلي كومان مستمر مع البافاري

الإثنين، 02 سبتمبر 2024 - 11:32

كتب : FilGoal

كينجسلي كومان - باريس سان جيرمان - بايرن ميونيخ

أكد ماكس إيبرل مدير بايرن ميونيخ أن كينجسلي كومان جناح الفريق سيبقى مع البافاري هذا الموسم.

كومان كان قريبا من الانضمام للهلال السعودي، قبل نهاية فترة الانتقالات، حسب تقارير عديدة.

وقال إيبرل في تصريحات لشبكة سكاي سبورت ألمانيا: "كينجسلي كومان مستمر مع بايرن".

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في الأيام الأخيرة ذكرت الشبكة أن كومان كان حائرا في قراره بشأن انضمامه إلى الهلال السعودي أم لا.

وذكر التقرير أن نادي بايرن ميونيخ كان يأمل في معرفة قرار كومان قبل المضي قدما في أمور أخرى تتعلق باللاعبين.

في السياق نفسه، أفادت جريدة ديلي ميل أن أرسنال درس ضم كومان في الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية.

وأضاف التقرير أن أرسنال واجه منافسة قوية أمام عرض الهلال المغري.

وأراد ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال التعاقد مع لاعب جديد في الخط الأمامي، حسب التقرير.

وكانت شبكة سكاي سبورت ألمانيا قد أوضحت يوم الأربعاء الماضي أن كومان يفكر جديا في قبول العرض المقدم له من الهلال السعودي.

وذكر التقرير أن كومان سيتجه إلى قبول عرض الهلال إذا لم يظهر أي خيارات جديدة في أوروبا في الساعات والأيام الأخيرة من فترة الانتقالات، قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية.

وأضاف التقرير أن برشلونة وليفربول استفسرا عن إمكانية ضم كومان.

فيما أفادت جريدة ليكيب أن نادي الهلال السعودي اتفق مع نادي بايرن ميونيخ الألماني على الخطوط العريضة لصفقة ضم كينجسلي كومان.

وكانت صحيفة اليوم السعودية قد ذكرت قبل أيام أن أهلي جدة كثف مفاوضاته مع بايرن ميونيخ للتعاقد مع لاعبه الفرنسي كينجسلي كومان.

وحاول أهلي جدة تعويض رحيل آلان سان ماكسيمان المنتقل إلى فنربخشة على سبيل الإعارة.

ويقيم بايرن سعر الجناح البالغ من العمر 28 عامًا بنحو 40-50 مليون يورو، وفقا للتقرير.

ويمتد عقد كومان مع بايرن حتى صيف 2027، ويبلغ راتبه الحالي أكثر من 15 مليون يورو سنويا.

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