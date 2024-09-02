بعد فشل ضم مدافع يوفنتوس.. ريليفو: هيرموسو إلى روما

اقترب ماريو هيرموسو من الانضمام إلى نادي يوفنتوس في صفقة انتقال حر.

وانتهى عقد المدافع الإسباني مع أتليتكو مدريد بنهاية الموسم الماضي.

وحسب موقع ريليفو فإن اللاعب البالغ من العمر 29 يقترب كثيرا من الانتقال إلى روما ووصل إلى إيطاليا بالفعل لخوض الفحوصات الطبية.

وكشف الموقع أن عقد هيرموسو مدته عامين من إمكانية التجديد لعام إضافي.

وأوضح الموقع أن هيرموسو تلقى في الفترة الماضية عرضا هاما من جالاتاسراي التركي براتب كبير وكذلك مدة عقد أكبر، إلا أنه رفض العرض مفضلا انتظار روما.

واتفق الجيالوروسي مع يوفنتوس منذ فترة على التعاقد مع تياجو ديالو، إلا أن المدافع البرتغالي فشل في الفحوصات الطبية، ليتراجع روما عن إتمام الاتفاق.

وتعادل يوفنتوس مع منافسه روما بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

ولم يحقق روما أي فوز في الدوري حتى الآن تحت قيادة دانييلي دي روسي.

وبهذا التعادل وصل يوفنتوس للنقطة السابعة بالتساوي مع إنتر ميلان وتورينو أودينيزي في صدارة الدوري الإيطالي.

بينما حصل روما على النقطة الثانية ويحتل المركز الـ16.