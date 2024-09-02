الراية القطرية: الريان يعلن صفقة ضم تريزيجيه خلال ساعات.. وبنشرقي يوقع

الإثنين، 02 سبتمبر 2024 - 11:15

كتب : FilGoal

هدف تريزيجيه - مصر × بوركينا

ذكرت جريدة الراية القطرية أن نادي الريان سيعلن صفقة ضم محمود حسن "تريزيجيه" خلال ساعات.

وبات تريزيجيه قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى الريان القطري، حسب تقارير عديدة.

وأوضحت الجريدة القطرية أنه من المقرر أن يعلن نادي الريان يوم الاثنين تعاقده رسميا مع النجم المصري محمود تريزيجيه.

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وأضاف التقرير أن اللاعب وصل إلى الدوحة يوم الأحد وخضع للكشف الطبي في انتظار الإعلان الرسمي من الريان.

كما أفادت الراية القطرية أن المغربي أشرف بنشرقي وقع للريان بالفعل.

ولفت التقرير إلى أن بنشرقي سيشارك مع الريان في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وحسبما ذكرت المواقع التركية " kuzeyekspres" و"فوتو سبور" فإن طرابزون وافق على عرض الريان لضم لاعب منتخب مصر لمدة موسم على سبيل الإعارة.

ولم تشر التقارير إن كان هناك بند أحقية شراء في المستقبل أم لا.

ويمتد تعاقد تريزيجيه مع طرابزون سبور حتى صيف عام 2026.

وانضم تريزيجيه إلى طرابزون قادما من أستون فيلا في صيف عام 2022.

وخلال الموسم الجاري شارك تريزيجيه مع الفريق في سبع مباريات سجل خلالهم هدفا وحيدا.

وإجمالا خاض صاحب الـ29 عاما 76 مباراة مع الفريق سجل خلالهم 14 هدفا وصنع 16 آخرين.

وخاض تريزيجيه مع منتخب مصر 74 مباراة سجل خلالهم 18 هدفا وصنع تسعة آخرين.

تريزيجيه أشرف بنشرقي الريان
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