أنشيلوتي: لم نضغط على مبابي للتسجيل.. وسأتبع هذه طريقة اللعب الفترة المقبلة

الإثنين، 02 سبتمبر 2024 - 11:00

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي - كيليان مبابي - ريال مدريد

أكد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد أن لم يحدث الضغط على كيليان مبابي لكي يسجل أول أهدافه في بطولة الدوري.

وفاز ريال مدريد على منافسه ريال بيتيس بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

وقال المدرب الإيطالي خلال مؤتمر صحفي: "نحن قلقون ومحبطون بعد المباراتين الماضيتين ولكننا أيضا حريصون على تقديم أداء أفضل".

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وأضاف "لم نضغط على مبابي من أجل التسجيل أبدا، لعب مباراة جيدة وأتيحت له الفرص، أعتقد أنه من المهم بالنسبة له أن يسجل، لكننا نهتم بعمل الفريق أكثر".

وأكمل "أعجبني الشوط الأول بالرغم من صعوبة صناعة الفرص وأن نكون سريعين، ثم لعبنا بشكل جيد في الشوط الثاني، أفضل أداء لنا سيأتي مع مرور الوقت".

وتابع "فينيسيوس كان يريد أن يمنح مبابي ركلة الجزاء، العلاقة بينهما بالإضافة إلى رودريجو رائعة، الثنائي فينيسيوس وردريجو ليس جيدا في الشق الدفاعي، لكن توجنا بدوري أبطال أوروبا معه، أنا مقتنع بطريقة اللعب على التحولات مع الدفاع بخط متأخر أو منخفض".

وشدد "فترة التوقف الدولي ليست جيدة على الإطلاق، بسبب سفر اللاعبين بعيدا خاصة أولئك الذين يسافرون إلى أمريكا الجنوبية، الخطر الأكبر هو الإصابات".

وأنهى حديثه قائلا: "أوريلين تشواميني صغير جدا، لكنه أظهر خصائصه وصفاته وسيتعلم شيئا فشيئا اللعب بالكرة في الأوقات المناسبة، لا يمكن استبداله على المستوى الدفاعي".

بعد 25 تسديدة و3 مباريات بلا تهديف، كسر مبابي صيامه بهدفي الفوز على ريال بيتيس.

الفوز رفع رصيد ريال مدريد إلى 8 نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف عن أتلتيكو مدريد وفياريال، وبفارق 4 نقاط عن برشلونة المتصدر.

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