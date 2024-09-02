ماجد هاني: جوميز لا يعرفني.. وعبد الواحد السيد لم يصافحني وطرد ثنائي الحراسة

الإثنين، 02 سبتمبر 2024 - 02:54

كتب : FilGoal

ماجد هاني - بلدية المحلة

كشف ماجد هاني لاعب الزمالك عن سبب غيابه الحالي عن تدريبات الفريق، وموقفه من الاستمرار وحقيقة الأزمة مع مدير الكرة عبد الواحد السيد.

وقال هاني في تصريحاته لقناة صدى البلد: "نشأت في الزمالك وطوال الوقت كنت مشجعا له، ورآني المدرب الأسبق باتريس كارتيرون وصعدني وقيدني في القائمة الإفريقية ولعبت معه في دوري الأبطال".

وأضاف "كنت أثق في ناس داخل النادي لم يعُد لهم وجود الآن من الإدارة السابقة، تحديدا شخص أعتبره أخي الكبير، كان يقول من ورائي عكس ما يقوله أمامي ويحاول إبعادي عن الصورة".

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وأوضح "بعد رحيل كارتيرون أتى فيريرا، وانضممت لمعسكر المنتخب الأولمبي، ويفترض أن يرفع ذلك من أسهمي ولكني كنت أعود مرة أخرى إلى فريق الناشئين. فيريرا لم يرَني من قبل سوى في مباراة إيسترن كومباني الأخيرة وأشاد بي بعدها".

وأكمل "في فترة أوسوريو عانيت كثيرا حين تم تشكيل فريق الأمل. لم يتم تصعيدي للفريق الأول ولا أعرف السبب، وحين أقيمت مباراة ودية بين فريق الأمل والفريق الأول تم استبعادي تماما من المباراة، ولم يكن ذنب المدير الفني بل كانت تعليمات أتته".

وواصل "أتتني عروض كثيرة للإعارة ولكن أمير مرتضى المشرف العام آنذاك رفض ذلك عدة مرات، ولم يرد أحد على تلك العروض في وقت لا يتم خلاله تصعيدي".

وتابع "حين خرجت معارا إلى بلدية المحلة وواجهنا الزمالك عبد الواحد السيد لم يصافحني وجها لوجه".

وكشف "أقول للجماهير التي تطالبني بالانتظام في التدريبات أني لم يتم إبلاغي بموقفي مع الفريق، فاتصلت بعبد الواحد السيد لأستفسر وحين رد عليَّ أخيرا قال لي: لن تتواجد معنا وسنجد لك إعارة. رفضت ذلك وقلت له إني سأحضر عرض بيع نهائي".

وأكمل "وافق عبد الواحد على ذلك فقلت له إذا أتيت بالعرض فأريد ألا تكون المطالب خزعبلية، فقال لي: أحضر العرض وسأجعلك ترحل".

وواصل "علمت أن المدرب الحالي جوزيه جوميز لم يتم إبلاغه بوجودي من الأساس. عبد الواحد السيد هو من يعيد اللاعبين من الإعارات وهو من يخرجهم".

واختتم "معاذ علاء وعبد الرحمن نفاد حارسي المرمى تواجدا مع الفريق وظهرا بشكل جيد وتم قيدهما في القائمة الإفريقية، وفجأة تم طردهما من النادي. والإجابة عن سبب ذلك عند مدير الكرة".

ماجد هاني الزمالك عبد الواحد السيد
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