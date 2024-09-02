عمر ناجي يكشف حقيقة اتهامه بإفساد صفقة إبراهيم عادل.. وموقف احتراف كوكا

كشف عمر ناجي وكيل اللاعبين عن حقيقة اتهامه بإفساد انتقال إبراهيم عادل جناح بيراميدز إلى خيتافي الإسباني.

وقال ناجي في تصريحاته لقناة صدى البلد: "لا علاقة لي بمسألة إبراهيم عادل وخيتافي لا من قريب ولا من بعيد".

وأضاف "مع احترامي لمن تحدث عني وأنا لا أعرفه. لا أعرف لماذا شكك في ذمتي وذمة مسؤولي النادي وسأتخذ إجراءاتي ضده بعد هذا التشهير".

وأوضح "الشيء الوحيد الذي عملت عليه مع إبراهيم عادل كان عرض رينجرز الاسكتلندي وأرسلته لبيراميدز، والعرض لم يعجب النادي لأنه كان يرفض فكرة الإعارة، وقبل ذلك أتيت له بعرض ريو آفي البرتغالي".

وأكمل "أنا حزين على عدم خروج إبراهيم عادل للاحتراف لأن هذا يفيده كلاعب ويفيدنا جميعا كسوق مصري، فلا يأتينا عرض للاعب كل يوم من الدوري الإسباني".

أما عن انتقال أحمد نبيل كوكا لاعب الأهلي إلى ريو آفي البرتغالي: "كانت المفاضلة بينه وبين لاعب تركي واستقروا على ضم اللاعب الآخر".

ماذا حدث؟

ألقى أحمد عباس وكيل اللاعبين بمسؤولية فشل انتقال إبراهيم عادل إلى خيتافي، على إصرار بيراميدز على إرسال عمر ناجي لإتمام الصفقة كوكيل له.

وقال عباس في تصريحاته لقناة صدى البلد: "لدينا وكيل شريك مصري وشريك إسباني، وأحضرنا عرض من خيتافي بـ 4 ملايين يورو، يُدفع منها في البداية 350 ألف يورو ثم يتم سداد بقية المبلغ بعد 6 أشهر".

وأضاف "وافقوا على ذلك في البداية ولكننا فوجئنا بإرسال بيراميدز لوكيل آخر مع اللاعب، والأندية في أوروبا لا تعترف بذلك ولا تجري الاتفاق إلا مع من أرسل العرض".

وأوضح "خيتافي رفض ذلك الأمر وأوقف الصفقة ولم يقبل التعامل مع الأندية في صفقات بهذه الطريقة".

وكتب إبراهيم عادل عبر إنستجرام: "توضيح مهم: وكيلي الوحيد هي شركة أوروبية ويمثلها السيد ماورو ألفيش. وأي تصريحات أو معلومات لم تصدر عني أو من خلال وكيلي الرسمي فهي غير صحيحة".