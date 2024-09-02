أحمد الشيخ: أمير توفيق سألني عن الساعي.. ولو عاد بي الزمن سأختار الأهلي

عاد أحمد الشيخ لاعب الإسماعيلي بالذاكرة إلى فترته مع الأهلي، كما كشف عن استفسار النادي الأحمر عن عمر الساعي من خلاله قبل ضمه.

وقال الشيخ في تصريحاته لقناة دي إم سي: "ربما قصرت في حق نفسي بوقت من الأوقات، ولكني لم أكن محظوظا بسبب عدة أمور تحدث في كرة القدم".

وأضاف "أشعر أن هناك أشياء تتكرر في كل فريق ألعب له، فحين أسير بشكل جيد يتغير المدرب فتتغير الأمور، هذا قلص حظوظي في الأهلي على سبيل المثال".

وأكمل "كان فتحي مبروك مدرب الأهلي حين انضممت له عام 2015 في وسط عملية إحلال وتجديد. تم تبديل المدربين عدة مرات وهذا قلص من فرصي في البداية".

وواصل "كلما لعبت كنت أظهر بشكل جيد، حيث ظهرت بشكل جيد في مباراة روما وكان مارتن يول سعيدا بي، ولكني خرجت معارا بعدها".

وكشف "قبلها كان الزمالك يتفاوض معي واجتمعت مع أحمد سليمان في يناير (2015)، ولم أكن أعرف أن ذلك الاجتماع خاطئا وأنا على ذمة نادٍ، وغرمني المقاصة بسبب هذا الأمر، ولم يكن الأهلي قد ظهر في الصورة بعد".

وأوضح "تقريبا لم يتم الزمالك الاتفاق مع المقاصة أو صرف النظر عنه، بعد ذلك ظهر الأهلي عن طريق هيثم عرابي، فوافقت بلا تفكير".

وتابع "فرصتي في اللعب كانت أكبر في الزمالك لأنه لم يكن هناك الكثير من اللاعبين في مركزي، ولكن لو عاد بي الزمن سأختار الأهلي".

وأخيرا عن انتقال عمر الساعي إلى الأهلي قال: "إنه لاعب كبير وبالمناسبة أمير توفيق اتصل بي وسألني عنه. الأهلي لا يشتري أي لاعب جيد يظهر، بل يسأل عن شخصيته داخل وخارج الملعب".