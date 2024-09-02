مبابي: الفوز أهم من الأهداف.. والمباراة كانت صعبة ولكننا ريال مدريد

الإثنين، 02 سبتمبر 2024 - 01:54

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - ريال مدريد - أتالانتا - السوبر الأوروبي 2024

أبدى كيليان مبابي نجم ريال مدريد سعادته بالفوز على ريال بيتيس وافتتاح شريط أهدافه مع الميرينجي في الدوري الإسباني.

وقال مبابي في تصريحاته بعد المباراة: "إنها لحظة عظيمة. كانت لدي رغبة كبيرة في التسجيل في هذا الملعب الأسطوري الأفضل في العالم".

وأضاف "الشيء الأكثر أهمية هو الفوز. كان علينا الفوز بعد التعادل مع لاس بالماس، على الرغم من أننا كنا نحوض مباراة صعبة".

وتابع "المباراة كانت صعبة ولكننا ريال مدريد".

وأوضح "منذ وصولي أقول إني سعيد. لقد منحني الناس الكثير من الحب، حتى عندما لم أسجل".

وواصل "لعبت 3 مباريات قبل هذه وهو ما قد لا يكون كافيًا بالنسبة للكثير".

واختتم"الكل كان معي حتى حصلت على الثقة لتسجيل الأهداف لهذا النادي ولأجل هذا الشعار".

وأخيرا أتى أول أهداف كيليان مبابي بعد 25 تسديدة في الليجا، حيث تلقى تمريرة فيديريكو فالفيردي وسدد على يسار الحارس في الدقيقة 67.

وسقط فينيسيوس داخل المنطقة ليتحصل ريال مدريد على ركلة جزاء بعد مراجعة تقنية الفيديو، سجل منها كيليان مبابي الهدف الثاني في الدقيقة 75.

الفوز رفع رصيد ريال مدريد إلى 8 نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف عن أتلتيكو مدريد وفياريال، وبفارق 4 نقاط عن برشلونة المتصدر.

كيليان مبابي ريال مدريد
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