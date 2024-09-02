اسكواش - العدد قابل للزيادة.. تأهل خماسي مصري لـ ربع نهائي بطولة مصر المفتوحة رجال وسيدات

الإثنين، 02 سبتمبر 2024 - 01:10

كتب : محمد سمير

علي فرج - اسكواش

أقيمت مباريات الدور الثالث من بطولة CIB مصر المفتوحة لـ لاسكواش 2024.

وتقام بطولة مصر المفتوحة للاسكواش على ملاعب نادي O West الرياضي بمدينة 6 أكتوبر.

ويشارك في البطولة 152 لاعبا ولاعبة يمثلون 25 دولة مختلفة.

أخبار متعلقة:
اسكواش - مصطفى عسل ينتقل إلى نادي بالم هيلز اسكواش - تعيين عمر الشربيني بالاتحاد الإماراتي.. وخطة للتجهيز لأولمبياد 2028 اسكواش - بمشاركة 152 لاعبا ولاعبة.. مصر تستضيف أول بطولة ماسية اسكواش - وادي دجلة يضم علي أبو العينين

وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائز البطولة 650 ألف دولار موزعة بالتساوي بين نسختي الرجال والسيدات.

وتعتبر البطولات الفئة الماسية هي الأعلى وفقا للتصنيف وهم أربع بطولات فقط في الموسم بينهم مصر المفتوحة.

وفي منافسات الرجال، انتصر علي فرج لاعب وادي دجلة على نيكولاس ميولر بنتيجة 3-1 إذ جاءت الأشواط: 6-11 و11-6 و11-7 و11-6.

وفاز مازن هشام على علي أبو العينين لاعب وادي دجلة بنتيجة 3-1 بأشواط: 3-11 و11-8 و11-5 و11-9.

وفاز طارق مؤمن على فارس الدسوقي بنتيجة 3-2 بأشواط 11-9 و11-9 و10-12 و10-12 و11-8 في مباراة استمرت 82 دقيقة.

وانتصر البيروفي دييجو ألياس على جريجوري مارشي بنتيجة 3-0 بأشواط 11-3 و11-4 و11-1.

وتستكمل باقي مباريات المرحلة اليوم الإثنين بلقاءات تجمع مصطفى عسل مع يوسف سليمان، ومحمد الشوربجي ضد راميت تاندون، ومروان الشوربجي ضد فيكتور كرويون، والنيوزيلاندي بول كول ضد إيان يو نج.

يذكر أن علي فرج لاعب وادي دجلة يحمل لقب البطولة عن نسخة 2022.

وحتى الآن سيلتقي علي فرج مع مازن هشام، وطارق مؤمن مع دييجو إلياس.

وفي منافسات السيدات فازت نور الشربيني على أمنية عرفي بنتيجة 3-2 بأشواط 6-11 و4-11 و11-2 و11-6 و11-9.

وانتصرت البلجيكية تيني جيليس على فيروز أبو الخير بنتيجة 3-0 بأشواط 11-8 و3-11 و16-14.

وتأهلت جينا كينيدي للدور التالي بالفوز على لويس تورميل بنتيجة 3-1 بأشواط 16-14 و6-11 و13-11 و11-4.

وفازت هانيا الحمامي على جاسمين هوتون بنتيجة 3-0 بأشواط 11-5 و11-7 و11-3.

وتستكمل باقي المباريات اليوم الإثنين بلقاء سناء إبراهيم مع نور هيكل، وندى عباس مع سيفا سبرامانيام، وروان العربي مع جورجيا أدريريلي ونوران جوهر مع أماندا صبحي.

وتحددت أول مواجهتين في ربع النهائي بين نور الشربيني وتيني جيليس وجينا كينيدي مع هانيا الحمامي.

يذكر أن هانيا الحمامي تحمل لقب البطولة عن نسخة 2022.

وستقام مباريات ربع النهائي يومي 3 و4 سبتمبر.

وستقام مباريات نصف النهائي يوم 5 سبتمبر، فيما يقام النهائي يوم 6 سبتمبر.

اسكواش بطولة CIB مصر المفتوحة لـ لاسكواش 2024
نرشح لكم
الغوص والإنقاذ - مصر تحقق المركز الأول في سباق ببطولة العالم في أستراليا بارالمبياد باريس – طائرة جلوس.. منتخب مصر يفوز على فرنسا وفرصة للتأهل لنصف النهائي كرة طائرة - منتخب شباب مصر يودع بطولة العالم أمام الأرجنتين بشق الأنفس كرة طائرة - الأهلي يعلن ضم يوانا باتشو لتدعيم فريق السيدات بارالمبياد باريس - بارا تايكوندو.. سلمي علي تنافس على برونزية من خلال الترضية بارالمبياد باريس - سباحة.. تأهل زياد طارق وزياد كحيل للنهائي من أجل ميدالية أولى انتهت بارالمبياد باريس - منافسات اليوم الأول للبعثة المصرية.. خسارة برونزية التايكوندو بارالمبياد باريس - جدول مواعيد اليوم الأول لـ منافسات البعثة المصرية 29 أغسطس
أخر الأخبار
بعد فشل ضم مدافع يوفنتوس.. ريليفو: هيرموسو إلى روما 2 دقيقة | الكرة الأوروبية
الراية القطرية: الريان يعلن صفقة ضم تريزيجيه خلال ساعات.. وبنشرقي يوقع 16 دقيقة | المحترفون
أنشيلوتي: لم نضغط على مبابي للتسجيل.. وسأتبع هذه طريقة اللعب الفترة المقبلة 30 دقيقة | الكرة الأوروبية
تقييم صلاح أمام ضحيته المفضلة من الصحف الإنجليزية 33 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ماجد هاني: جوميز لا يعرفني.. وعبد الواحد السيد لم يصافحني وطرد ثنائي الحراسة 8 ساعة | الدوري المصري
عمر ناجي يكشف حقيقة اتهامه بإفساد صفقة إبراهيم عادل.. وموقف احتراف كوكا 8 ساعة | الكرة المصرية
أحمد الشيخ: أمير توفيق سألني عن الساعي.. ولو عاد بي الزمن سأختار الأهلي 9 ساعة | الدوري المصري
مبابي: الفوز أهم من الأهداف.. والمباراة كانت صعبة ولكننا ريال مدريد 9 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صلاح يكشف سر احتفال القوس والسهم 2 انتهى اليوم الأخير من الانتقالات - توني إلى أهلي جدة.. وانتظار الإعلان الرسمي لـ سترلينج وسانشو 3 قرعة دوري أبطال أوروبا - ريال مدريد وليفربول.. برشلونة ضد بايرن.. أسهل لـ سيتي وجحيم لـ باريس 4 صلاح: هذا موسمي الأخير في ليفربول.. وفوجئت بسهولة مباراة يونايتد