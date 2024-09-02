اسكواش - العدد قابل للزيادة.. تأهل خماسي مصري لـ ربع نهائي بطولة مصر المفتوحة رجال وسيدات

أقيمت مباريات الدور الثالث من بطولة CIB مصر المفتوحة لـ لاسكواش 2024.

وتقام بطولة مصر المفتوحة للاسكواش على ملاعب نادي O West الرياضي بمدينة 6 أكتوبر.

ويشارك في البطولة 152 لاعبا ولاعبة يمثلون 25 دولة مختلفة.

وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائز البطولة 650 ألف دولار موزعة بالتساوي بين نسختي الرجال والسيدات.

وتعتبر البطولات الفئة الماسية هي الأعلى وفقا للتصنيف وهم أربع بطولات فقط في الموسم بينهم مصر المفتوحة.

وفي منافسات الرجال، انتصر علي فرج لاعب وادي دجلة على نيكولاس ميولر بنتيجة 3-1 إذ جاءت الأشواط: 6-11 و11-6 و11-7 و11-6.

Result: CIB Egyptian Open 2024 Men's RD3 🇪🇬 [1] @AliFarag beats Nicolas Mueller 🇨🇭 3-1: 6-11, 11-6, 11-7, 11-6 (48m)#EgyptianOpen pic.twitter.com/MVAMqBH757 — PSA Squash Tour (@PSASquashTour) September 1, 2024

وفاز مازن هشام على علي أبو العينين لاعب وادي دجلة بنتيجة 3-1 بأشواط: 3-11 و11-8 و11-5 و11-9.

Result: CIB Egyptian Open 2024 Men's RD3 🇪🇬 [5] @Thesquashfalcon beats Aly Abou Eleinen 🇪🇬 3-1: 3-11, 11-8, 11-5, 11-9 (48m)#EgyptianOpen pic.twitter.com/JKfJ6p7y6c — PSA Squash Tour (@PSASquashTour) September 1, 2024

وفاز طارق مؤمن على فارس الدسوقي بنتيجة 3-2 بأشواط 11-9 و11-9 و10-12 و10-12 و11-8 في مباراة استمرت 82 دقيقة.

وانتصر البيروفي دييجو ألياس على جريجوري مارشي بنتيجة 3-0 بأشواط 11-3 و11-4 و11-1.

وتستكمل باقي مباريات المرحلة اليوم الإثنين بلقاءات تجمع مصطفى عسل مع يوسف سليمان، ومحمد الشوربجي ضد راميت تاندون، ومروان الشوربجي ضد فيكتور كرويون، والنيوزيلاندي بول كول ضد إيان يو نج.

يذكر أن علي فرج لاعب وادي دجلة يحمل لقب البطولة عن نسخة 2022.

وحتى الآن سيلتقي علي فرج مع مازن هشام، وطارق مؤمن مع دييجو إلياس.

وفي منافسات السيدات فازت نور الشربيني على أمنية عرفي بنتيجة 3-2 بأشواط 6-11 و4-11 و11-2 و11-6 و11-9.

Result: CIB Egyptian Open 2024 Women's RD3 🇪🇬 [1] @noursherbini beats Amina Orfi 🇪🇬 3-2: 6-11, 4-11, 11-2, 11-6, 11-9 (65m)#EgyptianOpen pic.twitter.com/mf9SwaNcx8 — PSA Squash Tour (@PSASquashTour) September 1, 2024

وانتصرت البلجيكية تيني جيليس على فيروز أبو الخير بنتيجة 3-0 بأشواط 11-8 و3-11 و16-14.

وتأهلت جينا كينيدي للدور التالي بالفوز على لويس تورميل بنتيجة 3-1 بأشواط 16-14 و6-11 و13-11 و11-4.

وفازت هانيا الحمامي على جاسمين هوتون بنتيجة 3-0 بأشواط 11-5 و11-7 و11-3.

وتستكمل باقي المباريات اليوم الإثنين بلقاء سناء إبراهيم مع نور هيكل، وندى عباس مع سيفا سبرامانيام، وروان العربي مع جورجيا أدريريلي ونوران جوهر مع أماندا صبحي.

وتحددت أول مواجهتين في ربع النهائي بين نور الشربيني وتيني جيليس وجينا كينيدي مع هانيا الحمامي.

يذكر أن هانيا الحمامي تحمل لقب البطولة عن نسخة 2022.

A quarter-final spot at the Egyptian Open and a Barbie cake! 🎂 We think that is a pretty good birthday @HaniaaElHammamy 😎#EgyptianOpen pic.twitter.com/Pc7QDYFwEj — PSA Squash Tour (@PSASquashTour) September 1, 2024

وستقام مباريات ربع النهائي يومي 3 و4 سبتمبر.

وستقام مباريات نصف النهائي يوم 5 سبتمبر، فيما يقام النهائي يوم 6 سبتمبر.