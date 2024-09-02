وبدأ العد أخيرا.. مبابي يفتتح أهدافه في الدوري بفوز ريال مدريد على بيتيس

بعد 25 تسديدة و3 مباريات بلا تهديف، كسر كيليان مبابي نجم ريال مدريد الجديد صيامه بهدفي الفوز على ريال بيتيس في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

المحاولة الأولى أتت من عبد الصمد الزلزولي برأسية مرت بجوار القائم في الدقيقة 10.

وفي الدقيقة 20 ارتقى إيدر ميليتاو برأسية من ركنية ولكن تصدى لها الحارس.

وحاول رودريجو في الدقيقة 45+3 ولكن مرت الكرة بجوار القائم.

وكاد فينيسيوس يسجل في الدقيقة 50 ولكن اصطدمت الكرة بالقائم الأيسر.

وطالب ريال مدريد بركلة جزاء بعد لمسة يد من دييجو يورينتي في الدقيقة 52، ولكن الحكم أشار باستمرار اللعب.

وحاول رودريجو مرة أخرى في الدقيقة 56، ولكن تصدى الحارس روي سيلفا.

وحل فيتور روكي المعار من برشلونة بدلا من أيتور رويبال، وتلاه جوني كاردوسو بدلا من ويليام كارفاليو.

وفي الدقيقة 58 سقط داني سيبايوس داخل المنطقة، ولكن أشار الحكم باستمرار اللعب.

وحاول الزلزولي بعدها بتسديدة من مرتدة، ولكنها مرت بجوار القائم.

وفي الدقيقة 65 حل براهيم دياز وفران جارسيا بدلا من داني سيبايوس وفيرلان ميندي.

وأخيرا أتى أول أهداف كيليان مبابي بعد 25 تسديدة في الليجا، حيث تلقى تمريرة فيديريكو فالفيردي وسدد على يسار الحارس في الدقيقة 67.

تمريرة ساحرة من فالفيردي تمكن مبابي من تسجيل أولى أهدافه في الدوري#الدوري_الإسباني#laliga pic.twitter.com/KsBYOP3GKj — beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 1, 2024

وسقط فينيسيوس داخل المنطقة ليتحصل ريال مدريد على ركلة جزاء بعد مراجعة تقنية الفيديو، سجل منها كيليان مبابي الهدف الثاني في الدقيقة 75.

وحل لوكا مودريتش بدلا من مبابي في الدقيقة 84، ثم أتى إندريك بدلا من رودريجو في الدقيقة 89.

الفوز رفع رصيد ريال مدريد إلى 8 نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف عن أتلتيكو مدريد وفياريال، وبفارق 4 نقاط عن برشلونة المتصدر.

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