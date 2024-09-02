مران منتخب مصر - في انتظار المحترفين.. انتظام 21 لاعبا تحت قيادة حسام حسن

الإثنين، 02 سبتمبر 2024 - 00:34

كتب : FilGoal

مران منتخب مصر

انتظم 21 لاعبا في معسكر منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن استعدادا لمواجهتي كاب فيردي وبوتسوانا في تصفيات أمم إفريقيا 2025.

ويستعد منتخب مصر للقاء كاب فيردي يوم 6 سبتمبر ويحل ضيفا على بوتسوانا يوم 10 سبتمبر بأول جولتين في التصفيات الإفريقية.

واللاعبون هم: محمد الشناوي والمهدي سليمان ومصطفي شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة وأحمد رمضان وخالد صبحي ومحمد هاني ومحمد حمدي ومحمد شحاتة وأحمد نبيل كوكا ومحمد النني وحمدي فتحي ومروان عطية وإمام عاشور وناصر ماهر وأحمد سيد زيزو ومصطفي فتحي وإبراهيم عادل ومحمد الشامي وأسامة فيصل.

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ومن المقرر أن ينتظم باقي اللاعبين المحترفين في المعسكر خلال ساعات وهم أحمد حجازي ومحمد عبد المنعم ومحمد صلاح ومحمود تريزيجيه ومصطفي محمد وعمر مرموش.

وحضر جمال علام رئيس الاتحاد المصري مران المنتخب الوطني اليوم.

ومن المنتظر عقد المؤتمر الصحفي لمباراة مصر ضد كاب فيردي يوم الخميس 5 سبتمبر.

وستقام مباراة مصر ضد كاب فيردي في القاهرة يوم 6 سبتمبر.

وتسافر بعثة مصر للقاء بوتسوانا في ثاني جولات التصفيات يوم 8 سبتمبر.

وفي اليوم التالي سيتم عقد المؤتمر الصحفي، على أن يقام اللقاء في العاشر من سبتمبر، وتعود البعثة بعد المباراة في نفس اليوم.

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