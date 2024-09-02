يوفنتوس يتعادل مع روما في قمة مملة

الإثنين، 02 سبتمبر 2024 - 00:17

كتب : FilGoal

يوفنتوس - روما - أرتيم دوفبيك - فيديريكو جاتي

تعادل يوفنتوس مع منافسه روما بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

واتسم اللقاء بالملل الشديد إذ لم يشهد أي فرص حقيقية أو خطيرة على مرمى الفريقين.

ويبدو أن الشيء الإيجابي الوحيد في المباراة بالنسبة للبيانكونيري أن للمرة الأولى يحافظ الفريق على شباكه من تلقي أي أهداف في أول 3 مباريات من الدوري الإيطالي منذ 2014-2015.

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ولا يوجد فريق منهما استفاد من ذلك التعادل على الإطلاق، إذ كان يحتاج روما للفوز لتحقيق أول انتصار في الدوري الإيطالي خلال الموسم الجاري.

وعلى الجانب الآخر كان يريد يوفنتوس الفوز وتصدر جدول ترتيب الدوري منفردا.

وشارك فرانسيسكو كونسيساو لاعب يوفنتوس في الشوط الثاني، ويأتي ذلك بعد المرة الأخيرة التي شارك فيها والده سيرجيو كونسيساو في الكالتشيو إذ مر 7539 يوما.

وبهذا التعادل وصل يوفنتوس للنقطة السابعة بالتساوي مع إنتر ميلان وتورينو أودينيزي في صدارة الدوري الإيطالي.

بينما حصل روما على النقطة الثانية ويحتل المركز الـ16.

روما يوفنتوس الدوري الإيطالي فرانسيسكو كونسيساو
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