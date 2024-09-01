الصفقة الرابعة.. الأهلي يضم عمر الساعي

الأحد، 01 سبتمبر 2024 - 23:59

كتب : عمرو عبد المنعم

عمر الساعي - الأهلي

أعلن النادي الأهلي التعاقد رسميا مع عمر الساعي لاعب وسط الإسماعيلي.

وأوضح النادي الأهلي أن التعاقد مع عمر الساعي جاء لمدة 5 مواسم.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق عن التفاصيل المالية لانتقال عمر الساعي من الإسماعيلي إلى الأهلي.

وبلغت قيمة صفقة انتقال الساعي إلى الأهلي 50 مليون جنيه.

ودفع الأهلي 35 مليون جنيه بشكل فوري للإسماعيلي مع تقسيط باقي قيمة الصفقة على دفعات.

بالإضافة إلى إعارة 3 لاعبين من الأهلي إلى الإسماعيلي بينهم عمار حمدي.

وأصبح عمر الساعي رابع صفقات الأهلي الصيفية بعد كل من يوسف أيمن مدافع الدحيل القطري والذي يحمل الجنسية المصرية أيضا.

والمغربي يحيى عطية الله ظهير أيسر سوتشي الروسي ومنتخب المغرب.

وأشرف داري مدافع بريست الفرنسي ومنتخب المغرب.

ويلعب الساعي مع الفريق الأول للإسماعيلي منذ عام 2022.

صاحب الـ 21 عاما لعب خلال الموسم الماضي مع الإسماعيلي في 33 مباراة ونجح في تسجيل 4 أهداف وصنع 4 آخرين.

من هو عمر الساعي

جوهرة أخرى من قطاع الناشئين الشهير في تاريخ الكرة المصرية.

يجيد اللاعب الذي وُلد عام 2003 اللعب على الجناح وفي وسط الملعب أيضا.

نال اللاعب الواعد مشاركته الأولى في الدوري المصري مع الدراويش في نهاية الموسم قبل الماضي أمام طلائع الجيش، حيث لعب لـ 24 دقيقة.

وفي الموسم الماضي ظهر للمرة الثانية في مسيرته، في يناير الماضي أمام الجيش أيضا، ثم نال مشاركته الأولى أمام الداخلية في الشهر ذاته، ليصل إلى مجموع 14 مباراة في الدوري الممتاز.

ظهور الساعي قاده ليصبح أحد أفراد منتخب مصر تحت 20 عاما في كأس أمم إفريقيا الأخيرة، تحت قيادة رجل آخر له تاريخ مع الإسماعيلية، وهو محمود جابر مدرب المنتخب آنذاك ورئيس قطاع الناشئين الحالي في الإسماعيلي، وفور هذا التألق قرر النادي تجديد عقده لـ 5 سنوات في فبراير الماضي.

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