نقل إيهاب جلال للمستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية

يتمنى مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، الشفاء العاجل للكابتن إيهاب جلال، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي، الذي تعرض لوعكة صحية، خلال الساعات القليلة الماضية، نقل على إثرها إلى المستشفى pic.twitter.com/MrfJ7nYmEK