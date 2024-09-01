نقل إيهاب جلال للمستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية

الأحد، 01 سبتمبر 2024 - 23:39

كتب : رضا السنباطي

إيهاب جلال

تعرض إيهاب جلال المدير الفني لـ الإسماعيلي لوعكة صحية نُقل على إثرها للمستشفى.

وأوضح مصدر مقرب من مدرب الدراويش لـ FilGoal.com: "تعرض إيهاب جلال لوعكة صحية ونُقل لإحدى مستشفيات القاهرة".

وأضاف "أجرى الفحوصات والأشعة الطبية وفي انتظار النتائج".

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وتولى إيهاب جلال البالغ من العمر 57 عاما تدريب الدارويش بداية من الموسم الماضي.

وقاد الفريق للوصول لنصف نهائي كأس مصر، وودع كأس الرابطة من دور المجموعات.

وأنهى الإسماعيلي الموسم في المركز الـ 14 بترتيب الدوري المصري.

وقاد إيهاب جلال فنيا كل من تليفونات بني سويف ومصر للمقاصة وإنبي والزمالك وأهلي طرابلس الليبي والإسماعيلي وبيراميدز والمصري وفاركو ومنتخب مصر.

إيهاب جلال الإسماعيلي الدوري المصري
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