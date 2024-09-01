أمين صندوق الزمالك: زيزو استمر مع الفريق لهذا السبب

كشف حسام المندوه أمين صندوق الزمالك عن أن ناديه يتفاوض في الوقت الحالي مع سيف الدين الجزيري ليعود ويكمل مسيرته مع الفريق الأبيض.

وقال المندوه عبر قناة دي إم سي: "هناك مفاوضات بين الزمالك وسيف الجزيري وأعتقد أننا سنصل إلى اتفاق قريبا".

وأضاف "زيزو باق مع الزمالك لتحقيق البطولات كما وعدنا".

وأكمل "كل الدعم من مجلس إدارة الزمالك لـ زيزو، والوقت الآن غير مناسب للحديث عن بيعه من عدمه".

وأتم تصريحاته "رسالتي لجمهور الزمالك هي أن يدعم فريقه ومجلس إدارة النادي لأن الهدم يأتي سريعا ولكن الإصلاح يحتاج لوقت طويل والجميع يعرف ما هي الحالة التي استلمنا نادي الزمالك عليها".

وأعلن الزمالك منذ أيام استمرار أحمد مصطفى "زيزو" ليكمل تعاقده مع الفريق مع الدخول في مفاوضات معه لتجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

وكان المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري قدم شكوى ضد الزمالك خلال الأيام الماضية بسبب مستحقاته المتأخرة.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك قد توصل لاتفاق مع الجزيري على حل الأزمة خلال جلسة جمته مع حازم فتوح وكيله وكل من عمرو أدهم وهاني شكري وأحمد سليمان أعضاء مجلس إدارة النادي.

وخلال الجلسة تم الاتفاق على عودة الجزيري للانتظام مع الفريق في التدريبات استعدادا للموسم الجديد عقب فترة التوقف الدولي.

وسيحصل الجزيري على جزء كبير من مستحقاته المتأخرة على أن يتم منحه الجزء الآخر في وقت لاحق وتم تحديد مواعيد للدفع وبناء على ذلك تم الاتفاق.

ويتواجد الجزيري ضمن قائمة منتخب تونس التي ستخوض مباراتين خلال فترة التوقف الدولي المقبلة بتصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.