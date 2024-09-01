المعيوف يعود للعاصمة.. الشباب يضم حارس اتحاد جدة

أعلن نادي الشباب السعودي ضم عبد الله المعيوف قادما من اتحاد جدة.

ولم يعلن النادي قيمة ومدة التعاقد.

الحارس البالغ 37 عاما خرج من حسابات الفرنسي لوران بلان منذ بداية الموسم.

ووفقا للتقارير فإن الميعوف انضم برغبة من فيتور بيريرا مدرب الشباب.

وأصبح الدولي السعودي سادس صفقات الليوث بعد جياكومو بونافينتورا وهارون كامارا وماجد عبد الله وعبد الرازق حمد الله وويسلي هوديت.

Al-Mayiouf is BLACK & WHITE 🤍🖤@almayuof is our new LION 🦁 pic.twitter.com/zjxFKfHsqd — AlShabab Saudi Club (@AlShabab_EN) September 1, 2024

الحارس البالغ 37 عاما بدأ مسيرته مع الهلال من 2004 وحتى 2007.

وانضم لأهلي جدة بين 2007 واستمر 9 مواسم محققا 5 ألقاب، ثم عاد للهلال من جديد.

وقضى مع الهلال 6 مواسم محققا 13 لقبا من بينها لقبي دوري أبطال آسيا.

وانضم مطلع الموسم الماضي لاتحاد جدة ورحل بعد موسم وحيد عن النمور.

وخاض المعيوف 240 مباراة في الدوري السعودي خرج في 80 بشباك نظيفة، واستقبل 245 هدفا.