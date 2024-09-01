القادسية يعلن فسخ عقد كاريو بالتراضي

الأحد، 01 سبتمبر 2024 - 23:30

كتب : FilGoal

أندر كاريو

أعلن نادي القادسية فسخ عقد أندري كاريو بالتراضي.

وأصبح اللاعب البيروفي الآن لاعبا حرا بعد الرحيل من القادسية.

وتمكن لاعب الوسط من الصعود مع القادسية إلى دوري السعودي للمحترفين بعدما قاد الفريق في الموسم الماضي.

وحصل كاريو على العديد من البطولات في السعودية، إذ تمكن من التتويج بالدوري السعودي 3 مرات ومرتين السوبر السعودي والكأس ودوري أبطال آسيا وجميعهم رفقة الهلال.

وتوج كاريو بالدوري البرتغالي والسوبر البرتغالي والكأس مع بنفيكا.

واستطاع كاريو الفوز بالسوبر والكأس في البرتغال مع سبورتينج لشبونة.

الدوري السعودي أندري كاريو القادسية الهلال
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