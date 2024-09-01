القادسية يعلن فسخ عقد كاريو بالتراضي
الأحد، 01 سبتمبر 2024 - 23:30
كتب : FilGoal
أعلن نادي القادسية فسخ عقد أندري كاريو بالتراضي.
أندري كاريلو
النادي : لاعب حر
وأصبح اللاعب البيروفي الآن لاعبا حرا بعد الرحيل من القادسية.
"كاريلو" .. شكرًا لك ❤️#القادسية pic.twitter.com/3GHkL5eVJX— نادي القادسية السعودي (@Alqadsiah) September 1, 2024
وتمكن لاعب الوسط من الصعود مع القادسية إلى دوري السعودي للمحترفين بعدما قاد الفريق في الموسم الماضي.
وحصل كاريو على العديد من البطولات في السعودية، إذ تمكن من التتويج بالدوري السعودي 3 مرات ومرتين السوبر السعودي والكأس ودوري أبطال آسيا وجميعهم رفقة الهلال.
وتوج كاريو بالدوري البرتغالي والسوبر البرتغالي والكأس مع بنفيكا.
واستطاع كاريو الفوز بالسوبر والكأس في البرتغال مع سبورتينج لشبونة.
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