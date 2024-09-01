عبد الإله العمري إلى اتحاد جدة
الأحد، 01 سبتمبر 2024 - 23:05
كتب : FilGoal
أعلن نادي اتحاد جدة السعودي ضم عبد الإله العمري قادما من النصر على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.
عبد الإله العمري
النادي : الاتحاد
وسيرتدي اللاعب الدولي القميص رقم 4 مع النمور.
وشارك صاحب الـ 27 عاما في الموسم الماضي مع النصر في 30 مباراة سجل خلالها هدفين.
وستكون تلك الإعارة الثانية للاعب من صفوف النصر بعدما قضى موسم 2018-19 مع الوحدة.
وخاض العمري 131 مباراة بقميص النصر سجل خلالها 9 أهداف وصنع 5.
🎥| العمري نمر اتحادي 🐅#صيفية_العميد pic.twitter.com/lZixMIu7Kz— نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) September 1, 2024
وأصبح عبد الإله الذي يشغل مركز قلب الدفاع تاسع صفقات النمور لكتيبة الفرنسي لوران بلان.
وضم الهلال كل من موسى ديابي وحسام عوار وبريدراج رايكوفيتش وأحمد الغامدي وسعد الموسى ومفتاح فقيهي وصالح الشهري وحامد الشنقيطي.
كما وافق الاتحاد على إعارة الثنائي فيصل الغامدي ومروان الصحفي لصفوف بيرشوت البلجيكي على سبيل الإعارة.
وتأتي إعارة الثنائي ضمن "الخطط الموضوعة لتطوير المواهب الشابة ودعمها للتطور بما ينعكس إيجابا على مستواها، ويخدم أهداف النادي والرياضة السعودية المستقبلية".
ويتصدر الاتحاد ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط بالتساوي مع الهلال والقادسية والاتفاق بعد مرور جولتين.