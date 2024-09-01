عبد الإله العمري إلى اتحاد جدة

الأحد، 01 سبتمبر 2024 - 23:05

كتب : FilGoal

عبد الإله العمري - النصر

أعلن نادي اتحاد جدة السعودي ضم عبد الإله العمري قادما من النصر على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

وسيرتدي اللاعب الدولي القميص رقم 4 مع النمور.

وشارك صاحب الـ 27 عاما في الموسم الماضي مع النصر في 30 مباراة سجل خلالها هدفين.

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وستكون تلك الإعارة الثانية للاعب من صفوف النصر بعدما قضى موسم 2018-19 مع الوحدة.

وخاض العمري 131 مباراة بقميص النصر سجل خلالها 9 أهداف وصنع 5.

وأصبح عبد الإله الذي يشغل مركز قلب الدفاع تاسع صفقات النمور لكتيبة الفرنسي لوران بلان.

وضم الهلال كل من موسى ديابي وحسام عوار وبريدراج رايكوفيتش وأحمد الغامدي وسعد الموسى ومفتاح فقيهي وصالح الشهري وحامد الشنقيطي.

كما وافق الاتحاد على إعارة الثنائي فيصل الغامدي ومروان الصحفي لصفوف بيرشوت البلجيكي على سبيل الإعارة.

وتأتي إعارة الثنائي ضمن "الخطط الموضوعة لتطوير المواهب الشابة ودعمها للتطور بما ينعكس إيجابا على مستواها، ويخدم أهداف النادي والرياضة السعودية المستقبلية".

ويتصدر الاتحاد ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط بالتساوي مع الهلال والقادسية والاتفاق بعد مرور جولتين.

عبد الإله العمري النصر اتحاد جدة
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