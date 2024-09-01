موعد مباراة منتخب مصر القادمة أمام كاب فيردي والقنوات الناقلة

الأحد، 01 سبتمبر 2024 - 23:05

كتب : FilGoal

مران منتخب مصر

يفتتح منتخب مصر مشواره في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 بمواجهة كاب فيردي.

وتقام المباراة يوم الجمعة 6 سبتمبر في أولى جولات التصفيات، بالمجموعة التي تضم بوتسوانا وموريتانيا أيضا.

ولعب المنتخب تصفيات كأس العالم 2026 في يونيو الماضي، حيث فاز على بوركينا فاسو وتعادل مع غينيا بيساو.

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وتم الإعلان عن فتح باب حجز التذاكر للمباراة.

موعد مباراة منتخب مصر والقنوات الناقلة

يلعب منتخب مصر ضد كاب فيردي يوم الجمعة 6 سبتمبر.

وتنطلق المباراة في العاشرة مساء.

وتقام على استاد القاهرة.

وتذاع المباراة عبر قنوات أون تايم سبورتس.

منتخب مصر تصفيات أمم إفريقيا
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