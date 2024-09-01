موعد مباراة منتخب مصر القادمة أمام كاب فيردي والقنوات الناقلة
الأحد، 01 سبتمبر 2024 - 23:05
كتب : FilGoal
يفتتح منتخب مصر مشواره في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 بمواجهة كاب فيردي.
وتقام المباراة يوم الجمعة 6 سبتمبر في أولى جولات التصفيات، بالمجموعة التي تضم بوتسوانا وموريتانيا أيضا.
ولعب المنتخب تصفيات كأس العالم 2026 في يونيو الماضي، حيث فاز على بوركينا فاسو وتعادل مع غينيا بيساو.
وتم الإعلان عن فتح باب حجز التذاكر للمباراة.
موعد مباراة منتخب مصر والقنوات الناقلة
يلعب منتخب مصر ضد كاب فيردي يوم الجمعة 6 سبتمبر.
وتنطلق المباراة في العاشرة مساء.
وتقام على استاد القاهرة.
وتذاع المباراة عبر قنوات أون تايم سبورتس.
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