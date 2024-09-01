برشلونة ينفي شائعات سبورت عن رحيل ديكو

الأحد، 01 سبتمبر 2024 - 23:00

كتب : FilGoal

ديكو

نفى برشلونة في بيان رسمي ما تردد عبر صحيفة سبورت الكتالونية عن إمكانية رحيل ديكو المدير الرياضي للنادي.

وجاء في بيان برشلونة ما يلي:

ينفي برشلونة المعلومة التي ظهرت عبر النسخة الإلكترونية من صحيفة سبورت يوم 1 سبتمبر بشأن الشكوك حول استمرار مديرنا الرياضي.

وتناولت سبورت شعور ديكو بالإحباط من حياته العملية، وتفكيره الجاد في الرحيل عن النادي.

وذكرت أن احتمال الخروج مطروح بقوة على الطاولة، قبل أن ينفي برشلونة ذلك عبر بيانه بصورة قاطعة.

وتولى ديكو المهمة في الصيف الماضي بعد رحيل ماتيو أليماني وجوردي كرويف، وتعاقد مع لاعبين مثل جواو فيليكس وجواو كانسيلو وفيتور روكي ومؤخرا داني أولمو.

يذكر أن البرتغالي ذو الأصول البرازيلية لعب في صفوف برشلونة وفاز معه بدوري أبطال أوروبا 2006.

ديكو برشلونة الدوري الإسباني
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