خبر في الجول - بيراميدز يتمم اتفاقه مع سموحة لضم طارق علاء

الأحد، 01 سبتمبر 2024 - 22:51

كتب : هاني العوضي

بلدية المحلة ضد سموحة

أتم نادي بيراميدز اتفاقه لضم طارق علاء من سموحة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن بيراميدز سيضم الظهير الأيمن البالغ 22 عاما مقابل 17 ونصف مليون جنيه.

ومن المنتظر أن ينضم إسلام عيسى أو محمود صابر على سبيل الإعارة لسموحة ضمن الصفقة.

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وعلم أيضا FilGoal.com فإن سموحة سيضم محمد سعيد عبد النبي لاعب مركز شباب القزازين لمدة 3 مواسم.

وساهم اللاعب في صعود فريقه من القسم الثاني ب إلى دوري المحترفين الموسم الماضي وارتبط اسمه من قبل بالانتقال لأكثر من فريق في الدوري.

وتدرج طارق علاء في صفوف سموحة وأصبح لاعبا للفريق الأول منذ موسم 2022-23.

وخاض الظهير الأيمن مع سموحة 37 مباراة صنع خلالها هدفين.

وخلال الموسم المنقضي أصبح من أعمدة الفريق الأساسية إذ خاض 26 مباراة مع الموج الأرزق بالإضافة لـ 5 في كأس الرابطة وكأس مصر.

طارق علاء سموحة بيراميدز الدوري المصري
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