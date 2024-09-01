خدمة في الجول – فتح باب حجز تذاكر مباراة مصر وكاب فيردي
الأحد، 01 سبتمبر 2024 - 22:36
كتب : FilGoal
أعلنت شركة تذكرتي عن فتح باب حجز تذاكر مباراة منتخب مصر ضد كاب فيردي في تصفيات أمم إفريقيا.
ويلعب منتخب مصر ضد كاب فيردي يوم 6 سبتمبر الجاري في استاد القاهرة، في الجولة الأولى من تصفيات أمم إفريقيا 2025 في المغرب.
وتنطلق المباراة في تمام العاشرة مساء.
وجاءت أسعار التذاكر كالآتي:
الدرجة الثالثة 75 جنيه
الدرجة الثانية 100 جنيه
الدرجة الأولى 150 جنيه
الدرجة المميزة 300 جنيه
ويستعد منتخب مصر لخوض مباراتي كاب فيردي وبوتسوانا يومي 6 و10 سبتمبر المقبل في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2025 والمقرر إقامتها بالمغرب.
ومن المنتظر عقد المؤتمر الصحفي لمباراة مصر ضد كاب فيردي يوم الخميس 5 سبتمبر.
وتسافر بعثة مصر للقاء بوتسوانا في ثاني جولات التصفيات يوم 8 سبتمبر.
وفي اليوم التالي سيتم عقد المؤتمر الصحفي، على أن يقام اللقاء في العاشر من سبتمبر، وتعود البعثة بعد المباراة في نفس اليوم.