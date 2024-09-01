خدمة في الجول – فتح باب حجز تذاكر مباراة مصر وكاب فيردي

أعلنت شركة تذكرتي عن فتح باب حجز تذاكر مباراة منتخب مصر ضد كاب فيردي في تصفيات أمم إفريقيا.

ويلعب منتخب مصر ضد كاب فيردي يوم 6 سبتمبر الجاري في استاد القاهرة، في الجولة الأولى من تصفيات أمم إفريقيا 2025 في المغرب.

وتنطلق المباراة في تمام العاشرة مساء.

وجاءت أسعار التذاكر كالآتي:

الدرجة الثالثة 75 جنيه

الدرجة الثانية 100 جنيه

الدرجة الأولى 150 جنيه

الدرجة المميزة 300 جنيه

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ويستعد منتخب مصر لخوض مباراتي كاب فيردي وبوتسوانا يومي 6 و10 سبتمبر المقبل في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2025 والمقرر إقامتها بالمغرب.

ومن المنتظر عقد المؤتمر الصحفي لمباراة مصر ضد كاب فيردي يوم الخميس 5 سبتمبر.

وتسافر بعثة مصر للقاء بوتسوانا في ثاني جولات التصفيات يوم 8 سبتمبر.

وفي اليوم التالي سيتم عقد المؤتمر الصحفي، على أن يقام اللقاء في العاشر من سبتمبر، وتعود البعثة بعد المباراة في نفس اليوم.