خدمة في الجول – فتح باب حجز تذاكر مباراة مصر وكاب فيردي

الأحد، 01 سبتمبر 2024 - 22:36

كتب : FilGoal

منتخب مصر

أعلنت شركة تذكرتي عن فتح باب حجز تذاكر مباراة منتخب مصر ضد كاب فيردي في تصفيات أمم إفريقيا.

ويلعب منتخب مصر ضد كاب فيردي يوم 6 سبتمبر الجاري في استاد القاهرة، في الجولة الأولى من تصفيات أمم إفريقيا 2025 في المغرب.

وتنطلق المباراة في تمام العاشرة مساء.

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وجاءت أسعار التذاكر كالآتي:

الدرجة الثالثة 75 جنيه

الدرجة الثانية 100 جنيه

الدرجة الأولى 150 جنيه

الدرجة المميزة 300 جنيه

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ويستعد منتخب مصر لخوض مباراتي كاب فيردي وبوتسوانا يومي 6 و10 سبتمبر المقبل في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2025 والمقرر إقامتها بالمغرب.

ومن المنتظر عقد المؤتمر الصحفي لمباراة مصر ضد كاب فيردي يوم الخميس 5 سبتمبر.

وتسافر بعثة مصر للقاء بوتسوانا في ثاني جولات التصفيات يوم 8 سبتمبر.

وفي اليوم التالي سيتم عقد المؤتمر الصحفي، على أن يقام اللقاء في العاشر من سبتمبر، وتعود البعثة بعد المباراة في نفس اليوم.

منتخب مصر كاب فيردي تصفيات أمم إفريقيا
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